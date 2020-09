Coronavirus : "Certains lits ne peuvent pas ouvrir faute de personnels", alerte Rémi Salomon

INTERVIEW

Les hôpitaux français sont-ils prêts à affronter le rebond de l'épidémie de coronavirus ? Au lendemain de l'annonce des nouvelles restrictions par Olivier Véran, ​le Pr ​Rémi Salomon, ​président de la Commission médicale d'établissement de l’AP-HP, s'inquiète sur Europe 1 d'un risque de saturation et réclame plus de moyens. Et prévient déjà que "certains lits ne peuvent pas ouvrir faute de personnels".

"Depuis plusieurs années, on fait des économies. On a des budgets insuffisants, ce qui fait que l'hôpital est fragilisé", explique Rémi Salomon. Et si un effort a été fait sur les salaires après la première vague, "cet effort est insuffisant", estime-t-il. Or, ajoute-t-il, "les professionnels attendent encore des mesures pour retrouver des conditions de travail correctes".

L'un des enjeux est le manque de personnels. Au moment de la première vague, l'AP-HP a par exemple pu compter sur le soutien de nombreux jeunes étudiants, dont certains sont restés. "Mais si les conditions sont difficiles, d'autres pourraient partir", prévient le professeur.

Dans les locaux de l'AP-HP, l'activité liée au Covid-19 "augmente", confirme Rémi Salomon. Mais, nuance-t-il, "on ne peut pas comparer avec la première vague", au moment de laquelle on avait "vidé la baignoire", en arrêtant notamment toutes les interventions programmées. Mais si la baignoire n'a pas débordé, aujourd'hui, "elle est déjà quasi-pleine". Car les hôpitaux ont dû prendre en charge les patients n'ayant pu être opéré pendant le confinement.

Aussi, si les hospitalisations pour coronavirus continuent d'augmenter, "on ne pourra pas faire face à tout", craint Rémi Salomon, selon qui "on est proche de la saturation".