Coronavirus : six centres de vaccination par département vont ouvrir

Epaulant le Premier ministre Jean Castex, le ministre de la Santé Olivier Véran s'exprimait ce jeudi pour un nouveau point d'étape sur la crise sanitaire du Covid-19 en France. Jugée très lente par de nombreux observateurs, la campagne de vaccination française est toujours sous le feu des critiques. Olivier Véran a annoncé que six centres de vaccination par département allaient ouvrir. "Le moment est venu de nous préparer à élargir la liste des personnes pouvant bénéficier de la vaccination", a ajouté le ministre, préparant l'ouverture de la vaccination à l'ensemble des 75 ans et plus.

500.000 puis un million de doses par semaine

Selon les déclarations d'Olivier Véran, au total 600 centres de vaccination devraient ouvrir leurs portes sur le territoire à la fin du mois de janvier. Le ministre de la Santé a ajouté que 500.000 doses de vaccins seront livrées chaque semaine jusqu'à la fin du mois de février. En mars, la cadence passera à un million de doses hebdomadaires.

"D'ici fin janvier, les quantités reçues et qui arrivent au cours du mois nous permettront d'être en capacité de vacciner au moins un million de personnes, soit le même nombre que nos voisins européens au prorata de notre population", a abondé Jean Castex, ajoutant : "Ce rythme est celui des capacités industrielles qui sont aujourd'hui en forte tension. Nous veillerons à acheminer des doses de vaccin sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les départements d'Outre mer."