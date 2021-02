Contre le stress, connaissez-vous l'exercice de méditation du grain de raisin ?

La crise du Covid-19 a un impact sur la santé mentale des Français de tous âges, notamment les étudiants et les jeunes actifs, qui voient leur quotidien bouleversé par les restrictions sanitaires et connaissent souvent des difficultés dans leur cursus universitaire ou sur le marché du travail. Une situation qui peut être particulièrement stressante et que le docteur Jimmy Mohamed, consultant santé d'Europe 1, recommande de gérer grâce à la méditation.

Ne pas se réfugier sur les "toxiques"

Car ce stress "va finir par devenir délétère", explique le médecin. "Il va entraîner des troubles du sommeil, de l'angoisse et parfois même de la dépression." Pour ne pas tomber dans cette spirale, le premier conseil de Jimmy Mohamed est "de ne pas vous réfugier sur les toxiques, notamment l'alcool ou le cannabis, mais aussi les anxiolytiques, les somnifères qui vont entraîner sur le long terme une accoutumance et perturber votre horloge biologique."

A la place, le généraliste propose donc de méditer. "Quand on dit ça comme ça, ça a l'air chiant", sourit-il. "Mais ça a vraiment un pouvoir extraordinaire sur votre cerveau. On a fait des IRM et on n s'est rendu compte qu'après huit semaines de méditation, votre cerveau change. Il change de structure, au niveau d'un organe assez particulier, qu'on appelle le système limbique et qui est responsable des émotions."

Stimuler l'attention, la concentration et la mémoire

Autres bienfaits de la pratique : elle peut "diminuer les ruminations, ces pensées obsédantes, automatiques, qu'on a notamment le soir", mais également "aider à prendre de la distance avec des pensées qui seront moins négatives". La méditation a aussi des effets bénéfiques sur le sommeil : "On s'est rendu compte que ceux qui méditent ont un taux de mélatonine, l'hormone qui permet de s'endormir, plus élevé que les autres." Enfin, pour les étudiants, "on sait que ça va aussi stimuler l'attention et la concentration, améliorer la créativité, mais aussi la mémoire, en période d'examen."

Alors, comment méditer ? "Le tout, c'est la répétition", assure Jimmy Mohamed. "Même cinq minutes par jour, ça suffit", poursuit-il, proposant un exercice consistant à manger… un grain de raisin. "C'est tout bête, mais vous prenez un grain de raisin ou une fraise ou une framboise, et vous utilisez vos cinq sens avant de le manger." Suivez le guide pour tenter cette pratique toute simple, à faire tous les midis, et qui permet de réduire le stress de cette période difficile.

"Tout d'abord, commencez par le toucher : vous explorez l'objet du bout des doigts", explique le médecin. "Vous en ressentez le poids, les contours, la matière. Vous ressentez sa texture ou sa surface. Ensuite, vous frottez l'objet contre votre oreille, toujours les yeux fermés. Vous utilisez votre ouïe. Puis vous le mettez sous votre nez, pour sentir son odeur particulière. Après, vous ouvrez les yeux, vous observez la taille, la couleur, les effets que la lumière peut avoir sur cet objet. Enfin, vous le mettez dans votre bouche. Sur votre langue, vous explorez l'objet, sa forme. Et puis, vous laissez les saveurs arriver, et quand il n'y en a plus, vous avalez."