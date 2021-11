Stress : trois astuces simples pour réduire son anxiété au quotidien

INTERVIEW

Vous vous sentez anxieux et vous ne savez pas comment vous en sortir ? Le psychothérapeute et hypnothérapeute Benjamin Lubszynski était l'invité de Bienfait pour vous ce jeudi sur Europe 1 à l'occasion de la sortie de son livre Être zen, ça s'apprend. Il a expliqué quelques-unes de ses techniques pour combattre le stress au quotidien.

Marcher une demi heure par jour

Parmi les techniques faciles pour éviter le stress figurent bien sûr la méditation (base du vrai bouddhisme Zen), mais aussi des activités physiques toutes simples. "Une demi heure de marche a l'effet d'un antidépresseur léger sur le niveau de l'humeur et sur l'anxiété. Ça maintient un bon niveau de zénitude", explique-t-il.

Ralentir sa respiration

Les exercices de respiration sont aussi très utiles pour combattre les états d'anxiété. "On se stresse parce qu'on respire trop vite. Cela crée une sensation d'oppression", résume le psychothérapeute. Répéter des phases lentes d'inspiration et de respiration pendant une minute permet selon lui de réduire considérablement le stress. "Toutes les techniques de respiration ont un seul but : vous faire ralentir pour qu'il y ait moins d'oxygène dans votre sang et plus de CO2". Autre technique : inspirer lentement par le nez et expirer tout doucement l'air par une paille via la bouche. Toutes ces techniques relèvent de la méthode de la "cohérence cardiaque".

Se forcer à penser à nos idées négatives

Bien souvent, le stress est généré par des idées négatives qui nous assaillent et dont on ne parvient pas à se débarrasser. Pour les évacuer, l'hypnothérapeute a une technique qui peut paraître paradoxale : "Vous prenez toutes vos idées négatives et vous vous forcez à y penser. En pensant à quelque chose, on en reprend le contrôle. Et finalement, on crée de la lassitude et on arrête d'y penser parce qu'on en a marre."