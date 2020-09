Comment une femme fait-elle pour calculer sa date d’ovulation ?

Dans l'émission "Sans rendez-vous", le docteur Jimmy Mohamed répond aux questions des auditeurs. Mardi, Sandra, 28 ans, s'est demandée comment elle pouvait calculer sa date d'ovulation. "Ce n'est pas si simple car cette date varie en fonction de beaucoup de paramètres", a répondu Jimmy Mohamed. "Toutes les femmes ne sont pas égales face à ça. Il faut savoir combien de temps dure votre cycle. S'il dure 28 jours, vous ovulez vers le 14e jour. Si vous avez un cycle de 30 jours, vous retirez 14 jours et donc vous ovulez le 16e jour. Cela permet d'avoir une idée de la date", a-t-il développé.

Le docteur Jimmy Mohamed a également rappelé que l'ovule survivait entre 12 et 24 heures. En revanche, le spermatozoïde a lui une durée de trois jours. "Donc on n'est pas obligé de tomber pile sur le jour de l'ovulation" si on veut concevoir un enfant, a-t-il ajouté.

Des tests d'ovulation existent

Pour en savoir plus sur le jour de l'ovulation, des tests peuvent également aider. "Ce sont des tests urinaires. Quand on approche du jour d'ovulation, on peut faire le test. Il va détecter l'hormone qu'on appelle 'LH', qui est sécrétée par une glande que l'on a dans le cerveau. Quand la date de l'ovulation approche, il y a un pic de cette hormone qui va être détectable dans les urines et le test va être positif. Cela veut dire que vous allez ovuler dans les 24 heures qui vont suivre", a expliqué Jimmy Mohamed. Les laboratoires affirment que les tests sont fiables à 99%.

Enfin, le médecin a également rappelé que pour mettre toutes les chances de son côté pour concevoir un bébé, il faut également arrêter quelques substances toxiques. Cela concerne les femmes comme les hommes. "Il faut arrêter de fumer et de boire, surveiller son alimentation ou encore perdre du poids. Cela permet d'avoir des spermatozoïdes en meilleure forme et donc d'optimiser ses chances d'avoir des enfants", a conseillé Jimmy Mohamed.