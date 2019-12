Comment soigner un herpès labial ?

EUROPE 1 VOUS ACCOMPAGNE

On la reconnaît de loin, cette petite croûte laide au bord des lèvres. L'herpès labial touche beaucoup de monde et, s'il est la plupart du temps parfaitement bénin, il vaut mieux ne pas le sous estimer. Comme l'explique sur Europe 1, dans "Sans Rendez-Vous", le docteur Jimmy Mohamed, il existe des solutions pour le limiter et des règles de base à respecter.

L'herpès peut être grave chez les personnes fragiles

Ce qu'on appelle aussi "bouton de fièvre" est une infection virale, que tout le monde attrape dans l'enfance qui reste stocké dans notre moelle, un peu comme le virus de la varicelle. Par moment on peut faire une poussée, une récurrence, souvent à l'occasion d'épisodes de fièvre, de fatigue, de stress ou de surmenage. Cela s'annonce par une sensation de cuisson, puis la croûte arrive. Généralement, ce n'est certes pas très esthétique mais pas très grave non plus.

L'herpès labial étant contagieux et se transmettant par la salive, ce n'est donc pas le moment d'embrasser son collègue. Il faut surtout éviter d'embrasser les femmes enceintes, les nouveaux-nés ou les personnes un peu immuno-déprimés car, pour ces personnes-là, cela peut être très grave.

Traitement antiviral

En matière de traitement, la pommade n'est pas ce qu'il y a de plus performant. Mieux vaut prendre un traitement antiviral qui permet de réduire la poussée, efficace si on le prend très tôt. Ce traitement peut se prendre en monodose ou sur plusieurs jours. Il ne faut pas hésiter à désinfecter en mettant un peu de bétadine sur le bouton de fièvre pour l'assécher.

Chez les personnes qui vont faire énormément de poussées, on donne des doses d'antiviraux régulières. Mais sinon, il faut juste avoir une dose de secours pour éviter d'aller voir son médecin. Surtout, il ne faut ni toucher, ni percer ce bouton, ni même mettre trop de maquillage dessus. Sinon, il y a un risque de surinfection.