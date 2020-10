Comment repérer un épisode de fatigue inquiétant (et que faire) ?

Le changement d'heure annonce l'arrivée de l'hiver, période au cours de laquelle un Français sur six se dit fatigué. Il existe des explications rationnelles à ce phénomène : baisse de luminosité, infections saisonnières, et températures plus basses contraignant nos organismes à augmenter sa production de chaleur, notamment par des contractions musculaires et des frissons. Mais comment savoir si sa fatigue est normale, et quand consulter ? A l'occasion de la publication d'un numéro spécial du Figaro Santé consacré au sujet, notre spécialiste fait le point.

Des tests à interpréter avec un médecin

Il n'y a pas que les cernes qui indiquent que l'on est fatigué ou pas : il y a aussi le niveau de résistance physique, la capacité de concentration, le fait d'avoir envie d'entreprendre des choses ou pas… Pour les mesurer, il existe des échelles d'évaluation très précises, utilisées par les médecins.

Est ce que je me sens actif ? Est ce que je me sens stressé ? Est ce que je fais beaucoup d'activité dans la journée ? En donnant une note de 1 à 5 à chacune de ces propositions, on peut mesurer son niveau de fatigue physique et psychologique. Sur internet, on trouve facilement ces tests en tapant "échelle de Pichaud", "questionnaire de Berlin" ou "échelle MF". Attention toutefois : ce sont des questionnaires qui doivent être interprétés avec un médecin parce que le score varie en fonction de l'âge.

Améliorer son hygiène de vie

Si la fatigue persiste, il faut mieux consulter quoi qu'il arrive : cela peut cacher une carence, une infection, les effets secondaires d'un médicament ou un début de dépression, par exemple. S'il s'agit seulement d'un coup de mou, il est recommandé d'améliorer son hygiène de vie, en buvant par exemple un à deux litres d'eau par jour, et en dormant au minimum 7h-7h30. Il faut aussi continuer à consommer des fruits et légumes, même en hiver : un jus de citron ou une orange, cela suffit le matin pour combler les besoins en vitamine C.

Enfin, il est conseillé de sortir de chez soi une demi-heure par jour au moins, pour marcher et profiter de la lumière naturelle. Même l'hiver, faire un peu d'exercice, ça permet de se sentir plus tonique.