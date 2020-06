Comment prendre soin de ses cheveux pendant l’été ?

Le soleil abîme le cuir chevelu et les écailles des cheveux. Dans sa chronique "Les bobos du quotidien" dans Sans rendez-vous, vendredi, notre journaliste Benjamin Lévêque livre toutes ses astuces pour un été sans danger pour sa chevelure, garanti sans cheveux secs en septembre, voire éclaircis naturellement.

Pourquoi le soleil abîme les cheveux ?

"Toutes les tignasses sont à risque mais plus le cheveu est fin, plus il est vulnérable", prévient Benjamin Lévêque. Et attention si l'on a fait une couleur juste avant de partir en vacances : les cheveux colorés sont encore plus sensibles que les cheveux naturels.

Pour bien comprendre pourquoi le soleil est mauvais pour les cheveux, François Laly, coiffeur et expert beauté pour les salons René Furterer, le compare au toit en tuiles d'une maison. "Imaginez que ces tuiles sont les écailles de votre cheveu. Avec le soleil, dès le premier jour, les écailles commencent à gonfler. Le deuxième jour, elles se soulèvent. Le troisième jour, les écailles sont complètement soulevées. C'est comme si les tuiles de notre toit étaient complètement soulevées et qu'on avait des trous partout à l'intérieur", explique-t-il.

En fait, "les UV pénètrent dans le cheveu et abîment la kératine du cheveu" résume le coiffeur. Le cheveux ne sont donc plus protégés par la kératine qui est "la fondation de notre cheveu". Cela explique pourquoi, à la fin de l'été, certaines personnes se retrouvent avec des cheveux très secs, cassants, et rêches. De plus, qui dit été, dit baignades : "L'eau de mer et l'eau chlorée de la piscine peuvent aussi faire des dégâts", prévient Benjamin Lévêque.

Comment protéger ses cheveux du soleil ?

Le journaliste d'Europe 1 conseille d'appliquer "un spray anti-UV" sur ses cheveux, de la même manière que l'on met une crème solaire sur sa peau. "Cette crème capillaire va protéger les cheveux des rayons du soleil. On l'applique des racines jusqu'aux pointes, avant et pendant l'exposition au soleil. Et on en met une bonne couche après la baignade", détaille-t-il.

Puis en rentrant, il faut rincer ses cheveux. Il existe aussi des huiles après-soleil que l'on peut appliquer en rentrant. Benjamin Lévêque préconise également, le soir avant de se coucher, d'appliquer "un masque qu'on laisse poser toute la nuit sous une serviette chaude pour bien hydrater ses cheveux". Pour protéger au maximum ses cheveux la journée, il est aussi recommandé de porter un chapeau ou un bandana.

Le soleil éclaircit-il les cheveux ?

Le soleil éclaircit effectivement les cheveux. Si vous appréciez les jolis reflets dans vos cheveux à la fin de l'été, attention, ce n'est pas bon signe, prévient Benjamin Lévêque. "Cela veut dire que les UV décomposent le pigment du cheveu". "Cet éclaircissement est dû à l'oxydation du cheveu avec le soleil donc au soulèvement des écailles du cheveu, qui s'est donc abimé", précise le coiffeur François Laly.

Et dans ce cas, "on a altéré la kératine du cheveu", il est donc déjà trop tard. Soit cela peut être réparé "avec des soins à base de kératine" si ce n'est pas allé trop loin, soit "la couleur du cheveu s'est modifiée", on est donc dans "une phase irréversible" et il faudra alors couper.

Comment éclaircir ses cheveux tout en les gardant en bonne santé ?

La façon la plus simple d'éclaircir les cheveux sans les abîmer est d'acheter "un spray éclaircissant", conseille Benjamin Lévêque. "Mais il faut bien regarder la composition du produit et s'assurer qu'il n'y a pas d'eau oxygénée, sinon on va avoir des reflets roux."

Certains aliments permettent aussi d'éclaircir les cheveux en toute sécurité pour leur santé. "On peut appliquer du jus de citron sur quelques mèches de cheveux ou sur toute la chevelure, qu'on laisse sécher au soleil ou à l'air libre", explique la naturopathe Angèle Ferreux-Maeght. Elle conseille également le miel : "On peut ajouter deux cuillères à soupe de miel dans son masque à cheveux qu'on laisse poser une quinzaine de minutes." Autre solution : l'infusion de camomille. "Après s'être lavé les cheveux, on peut les rincer avec l'infusion de camomille, c'est assez efficace", note Angèle Ferreux-Maeght.

Le vinaigre de pomme et le bicarbonate de soude sont aussi assez efficaces, "mais uniquement sur les cheveux blonds". Cela ne fonctionnera pas sur les cheveux foncés à la base, rappelle Benjamin Lévêque.