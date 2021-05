Comment le régime Fodmap soulage les troubles digestifs des hypersensibles

INTERVIEW

Et si l'ont pouvait atténuer son hypersensibilité en surveillant de plus près ce que l'on met dans son assiette ? On estime qu'environ 20% de la population française est hypersensible, c'est-à-dire particulièrement touchée par les agressions extérieures, qu'il s'agisse de personnes, de réflexions, de bruits ou d'odeurs. Ces personnes développent souvent en parallèle des troubles intestinaux et digestifs que Pierre Nys, médecin endocrinologue et nutritionniste, recommande de traiter grâce au régime Fodmap. Il détaille le rythme à suivre et les aliments à bannir mercredi au micro d'Europe 1.

Procéder par étape

La première étape du régime est de supprimer tous les Fodmap, acronyme anglais de Fermentable Oligo, Di, Monosaccharides And Polyols. "Les polyols sont les glucides que l'on trouve dans les aliments estampillés 'sans sucres ajoutés' ou dans les plats cuisinés. Il faut donc supprimer tous les aliments transformés industrialisés", conseille Pierre Nys.

Si cela ne suffit pas à améliorer vos problèmes digestifs, l'étape suivante est de supprimer le gluten. "Ce n'est pas un Fodmap mais une protéine. Mais puisqu'elle est originaire du blé, elle est associée à d'autres oligosaccharides. Supprimer le gluten permet de supprimer d'autres Fodmap." Si cette seconde étape n'est toujours pas suffisante, il faut ensuite supprimer tous les aliments contenant du lactose.

Rassurez vous, il ne s'agit pas là d'adieux définitifs. "Ces étapes sont relativement brèves, ce n'est pas une éradication éternelle." Supprimer les Fodmap pendant quelques semaines suffit en général à soulager les problèmes digestifs. Le régime peut être recommencé par la suite si les troubles reviennent.

Oublier le café au lait et les crudités

Ni jus d'orange ni café au lait au petit déjeuner. Pierre Nys recommande plutôt de boire un thé sans théine et d'opter pour des galettes de riz ou du pain au levain, accompagnées d'un peu de beurre. A midi, il faut privilégier le poisson par rapport à la viande, que l'on peut accompagner d'une petite quantité de féculents et de légumes verts cuits. Les crudités, riches en Fodmap, sont à éviter.

"On peut terminer le repas avec du fromage, sachant que les plus fermetés sont aussi les plus digestes", souligne Pierre Nys. Côté fruits, il faut privilégier les baies, comme les framboises, relativement peu sucrées. Le raison, qui contient 20% de glucides, est à éviter.

Réguler son sommeil

"Le sommeil est un moment de réparation physique, psychique et hormonale", rappelle le médecin. Bien dormir permet aussi de réduire le stress, directement lié aux problèmes digestifs et aux maux de ventre. Autre moyen de combattre le stress : un régime riche en magnésium. L'eau minérale et quelques carrés de chocolat devraient suffire à combler vos apports.