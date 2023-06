Cancer de la peau : ces conseils pour vous protéger correctement du soleil

La semaine de prévention et de dépistage contre les cancers de la peau débute ce lundi. 100.000 cancers de la peau sont diagnostiqués chaque année et dans 80% des cas, le soleil en est la cause. À l'occasion de cette semaine de prévention, Europe 1 vous donne quelques conseils pour bien vous protéger pendant les beaux jours.

Appliquer de la crème toutes les deux heures

En 30 ans, le nombre de cancers de la peau dépistés a été multiplié par trois. Une augmentation liée aux dépistages plus nombreux et plus efficaces mais aussi à une exposition au soleil de plus en plus longue, comme l'explique le dermatologue Jérémy Lupu. "La population va avoir tendance à avoir une espérance de vie un peu plus importante, et les cancers de la peau sont souvent liés à une exposition cumulative au soleil tout au long de la vie. Plus on vieillit, plus on a de risques de développer des cancers de la peau."

D’où l’importance de bien se protéger du soleil, à tous les âges, notamment par le port de vêtements. "Il faut des vêtements couvrants, casquette, lunettes... Et aussi de la crème solaire à appliquer toutes les deux, trois heures en cas d'exposition au soleil et l'appliquer de nouveau en cas de baignade", ajoute-t-il au micro d'Europe 1. Le dermatologue appelle à la vigilance pour les enfants : les nourrissons notamment ne doivent pas être exposés au soleil avant trois ans.