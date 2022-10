Alzheimer : le ping-pong peut-il améliorer la santé des malades ?

REPORTAGE

De nombreuses associations départementales France Alzheimer organisent des activités physiques adaptées destinées aux personnes malades ainsi qu’aux aidants. Elles proposent de la marche, de la gymnastique douce, de la piscine, de la danse. L’activité qui semble la plus bénéfique, aux yeux des familles la pratiquant en tout cas, c’est le ping-pong.

"Pour moi, le ping-pong, c'est surtout et avant tout une bande de copains !"

Dans ce gymnase parisien, une dizaine de tables. Au choix : ateliers d’entraînement ou jeu libre. Et à l’une d’elle, Jacques, 66 ans, droitier. Diagnostiqué Alzheimer en 2018, il pratique le ping-pong depuis 3 ans. Une bouffée d’air : "C’est crucial. Pour moi, le ping-pong, c’est surtout et avant tout une bande de copains !"

Face à lui, son adversaire du jour, Patrick. Il joue vite. Ses coups sont puissants, au ras des lignes, et du filet. La magie du ping-pong pour son fils, Cédric, qui l’observe jouer : "A la maison, ranger des affaires, mettre la table…Toutes ces petites tâches, c’est très compliqué", confie-t-il. "Mais au ping-pong, pour taper dans une balle qui arrive, parfois même assez vite, il est là, quoi !", poursuit-il.

Un sport accessible à tous

Tout sport de loisir en soi est bon pour les maladies neuro-évolutives. Les bienfaits semblent être de plusieurs ordres: cognitif (concentration, perception de l’espace visuel, etc.), physique et physiologique (motricité, équilibre, coordination, etc.), psychologique (estime de soi, motivation, etc.) et social. Mais le ping-pong a ses spécificités.

Kevin Rabiant, docteur en neurosciences dirige le service Etudes et Recherche de l’association France Alzheimer : "Comme on s’intéresse principalement à une population âgée, c’est un sport très accessible même pour des personnes qui ne sont pas capables de beaucoup se déplacer. Et le matériel est relativement facile à se procurer. C’est une pratique qu’on peut mettre en place rapidement ".

Plusieurs malades prolongent d’ailleurs les parties de ping-pong à la maison avec les enfants ou les petits-enfants.