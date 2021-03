Françoise a failli être la proie d’une arnaque par mail : "Je suis très méfiante"

TÉMOIGNAGE

À la suite du témoignage sur "La Libre antenne" de Myriam, victime d’une arnaque aux sentiments sur les réseaux sociaux, Françoise a souhaité faire part de son expérience. Elle a récemment reçu un e-mail de la part d’une de ses amies lui annonçant qu’elle était hospitalisée et lui demandant de lui faire parvenir des cartes de paiement prépayées. Au micro d’Olivier Delacroix, sur Europe 1, Françoise explique qu’elle s’est tout de suite méfiée et a ensuite découvert que l’adresse mail de son amie avait été piratée.

"J’ai 77 ans. J’ai suivi votre conversation avec Myriam qui a envoyé de l'argent à une personne qu'elle avait rencontrée sur Internet. Il y a peu de temps, j'ai eu des nouvelles d’une amie que je n'avais pas vue depuis longtemps, à cause de la situation sanitaire. J'ai reçu un mail de sa part me demandant si elle pouvait me parler par mail. Je lui ai répondu qu’elle pouvait m'appeler sur mon téléphone fixe, que j’étais chez moi et disponible.

Elle m’a remerciée de ma réponse et m’a demandé de lire son message qui était très long. J’ai ouvert son e-mail dans lequel elle me disait : ‘Ça reste entre nous, je ne suis pas prête à en parler pour le moment. J'ai un cancer et je ne suis pas loin de mourir. Je suis à l'hôpital, je ne peux pas t’appeler au téléphone. Je ne te demande qu'une chose : peux-tu aller m'acheter deux cartes à 172 euros au bureau de tabac.’

" Ces gens-là jouent avec la santé des autres "

Je marche tous les jours, je suis assez active. Ce jour-là, je n’avais pas envie de sortir. Je me suis dit que j’allais mentir. J’ai répondu à son message en lui demandant de m’excuser, parce que je ne pouvais sortir à cause d’une petite opération que je venais de subir. J’ai ajouté qu’une ambulance venait me chercher pour faire mes visites. Ce n’est pas vrai du tout, mais j'ai bien fait. Je me suis dit que c’était certainement une arnaque.

Comme je n'avais pas son numéro de téléphone, j'ai appelé la mairie de la commune où elle habite dans le Nord. J'ai demandé s'ils pouvaient me communiquer son numéro de téléphone. Je l'ai donc appelée et je suis tombée sur son répondeur. Alors, je me suis dit que c’était peut-être vrai. Mais j'ai attendu. Je l'ai finalement eue au téléphone. Elle m'a dit : ‘Je suis submergée de coups de fil. Mon adresse mail a été piratée, tout ça n’est pas vrai.’

Ces gens-là jouent avec la santé des autres. Mon amie n'a pas de cancer du tout. Je ne suis pas au fait d’Internet, mais je sais qu’il faut se méfier. Il y a des hommes qui se font passer pour des femmes sur Internet. Ils créent des profils sur les réseaux sociaux et mettent des photos de femmes pour parler avec des hommes. Même s’il y a une photo, il faut se méfier. Je suis très méfiante, parce que sur Internet, il y a du bon et du mauvais."