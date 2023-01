«Ça facilite la vie» : à Nevers, les médecins dijonnais arrivent désormais... par avion

A Nevers dans la Nièvre ce jeudi matin, sur le tarmac de l'aérodrome de la commune, les passagers d'un jet privé étaient attendus de pieds fermes par les habitants. Et pour cause : huit médecins venus du CHU de Dijon ont fait le déplacement pour passer la journée avec leurs collègues du centre hospitalier de Nevers et apporter leur aide.

Changement de transports

Et ces "flying doctors", comme ils sont surnommés, ne perdent pas de temps. A peine sortis de l'appareil, les médecins s'engouffrent dans un van pour cinq minutes de route, direction l'hôpital de Nevers. "Depuis deux ans, on vient assez régulièrement, une fois par mois ou alors une fois tous les deux mois sur deux jours", explique l'une d'entre eux au micro d'Europe 1.

"Jusque-là, je venais en train", poursuit la participante. "C'était beaucoup plus long et on arrivait la veille d'habitude, pas le matin." Un changement de transport qui est hautement critiqué, après une année 2022 marquée par des événements climatiques exceptionnels et par la prise de conscience des Français au changement climatique.

Une solution "qui facilite grandement la vie"

Pourtant, malgré les critiques sur l'empreinte carbone du trajet en avion, les médecins apprécient le confort par rapport aux 2 heures 40 de train. "C'est une solution intéressante et qui facilite grandement la vie", assure un médecin dijonnais. Par exemple, le docteur Zouak s'est réveillé une heure plus tard grâce au jet privé et enchaîne plus rapidement les consultations. Car à l'hôpital de Nevers, ce qui manque vraiment, ce sont des spécialistes. Grâce à ce pont aérien, les orthopédistes, cardiologues ou encore les gynécologues présents dans l'avion, n'ont pas chômé.

Et après une journée de travail, les huit "flying doctors" ont pu retourner rapidement à Dijon ce jeudi soir. Le prochain pont médical aérien entre les deux villes est prévu jeudi 4 février.