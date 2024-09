Asthme : pourquoi la rentrée des classes rime avec explosion des passages aux urgences pour les moins de 15 ans

Après deux mois de vacances, il est temps pour les élèves de retourner en cours. Mais la rentrée scolaire rime souvent avec crise d'asthme chez les petits Français. Chaque année, la première semaine de rentrée, une hausse de 78% des passages aux urgences des jeunes de moins de 15 ans pour crise d'asthme est enregistrée. Ce phénomène s'explique par plusieurs causes. D'abord, la rentrée marque le retour des tous premiers virus qui se propagent dans les classes.

Des infections qui peuvent entraîner des crises d'asthme. Autre facteur : certains enfants abandonnent leur traitement pendant les vacances et sont donc plus susceptibles de faire une crise, notamment lorsqu'ils sont au contact d'allergènes à cause de leurs copains de classe. "Il suffit qu'un enfant pose son manteau au sol, où il y a des acariens ou des moisissures. Ensuite, il va, par le biais du contact de vêtements avec un autre copain, pouvoir lui passer ses allergènes", explique au micro d'Europe 1, le docteur Françoise Pariente Ichou, de la Grégory Pariente Fondation.

Des milliers de cas facilement évitables ?

Par ailleurs, dans les classes, les bureaux, armoires et chaises contiennent des produits chimiques nocifs pour les asthmatiques. Alors, pour limiter la survenue des crises, il existe un geste simple : "Aérer les classes dix minutes tôt le matin avant que les enfants arrivent et plutôt tard le soir", souligne-t-elle.

Grâce à l'aération, près de 30.000 cas d’asthme pourraient être évités chaque année.