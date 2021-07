Ampoules : comment les éviter et les soigner

Elles peuvent gâcher une promenade, une randonnée ou une soirée. Les ampoules cutanées, aussi inconfortables que douloureuses, sont un cauchemar pour les pieds. Elles peuvent apparaître en raison de frictions intempestives sur la peau, mais pas seulement. Elles peuvent aussi être liées à une brûlure de soleil. Sur Europe 1, le docteur Brigitte Milhau revient sur l'origine des ampoules et indique quelques bons réflexes afin d'éviter l'infection et pour cicatriser au mieux cette blessure, sans gravité.

"L'ampoule se traduit par une cloque qui va être plus ou moins étendue. C'est une réaction de défense de la peau, qui peut être liée soit à des frottements intempestifs provoqués par une activité sportive ou des chaussures neuves, soit à une brûlure de soleil. Dans la peau, il y a différentes terminaisons nerveuses, qui vont être activées par des frictions répétées. Ces terminaisons se trouvent dans la couche superficielle de la peau et sont sensibles à la pression. Ainsi, un frottement va provoquer des douleurs, une irritation ou une rougeur.

Si les frictions continuent, et pour protéger les couches inférieures, la couche superficielle de la peau va se protéger et se soulever, séparant l'espace entre les deux. Ce dernier va se remplir de liquide pour former une sorte de coussin protecteur.

Eviter l'infection

L'ampoule est sans gravité, mais il faut éviter l'infection. Si elle est de petite taille, il ne faut pas la toucher mais bien la désinfecter. Si elle est plus volumineuse, il est possible de la percer avec une aiguille stérilisée pour évacuer le liquide. Elle risque de toute façon de se percer ou d'éclater, il est donc préférable de le faire soi-même. Le plus important est de bien désinfecter la zone et d'appliquer un pansement, à changer tous les jours le temps de la cicatrisation.

Si vous n'avez pas eu le temps de la percer vous-même, le temps de cicatrisation va être plus long. Une croûte va se former, s'arracher et entraîner des saignements. Ce qui est plus long et douloureux.

L'idéal reste la prévention : pas de chaussures inadaptées et réagir dès que l'on sent une gêne, avant que la cloque ne s'installe."