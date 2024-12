Amélioration des livraisons de l'antibiotique clarithromycine

Le gendarme du médicament a annoncé qu'une amélioration progressive des livraisons de l'antibiotique clarithromycine est attendue "dans les prochaines semaines". Cette situation perturbée dure depuis deux mois, en raison d'une épidémie de coqueluche ayant impacté l'approvisionnement.

Le gendarme du médicament a prévu jeudi une amélioration progressive "dans les prochaines semaines" des livraisons de l'antibiotique clarithromycine, perturbées depuis deux mois en raison d'une épidémie de coqueluche. "Des approvisionnements sont prévus et devraient permettre une amélioration progressive de la situation sur le terrain dans les prochaines semaines", indique l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) dans un communiqué.

Forte épidémie de coqueluche

Cet antibiotique de la famille des macrolides rencontre des difficultés d'approvisionnement, particulièrement dans sa version buvable pour soigner les petits enfants en raison d'une épidémie de coqueluche qui a entraîné une augmentation de sa consommation.

A l'automne, l'ANSM avait demandé aux laboratoires commercialisant cet antibiotique de privilégier les approvisionnements des pharmacies auprès des grossistes afin d'assurer une distribution équitable sur le territoire. Elle avait aussi incité les professionnels de santé à réserver "temporairement" ce médicament aux enfants de moins de 4 kg et rappelé aux prescripteurs qu'il existe des alternatives pour limiter l'usage de la clarithromycine.

L'autorité sanitaire avait également autorisé les pharmacies préparatrices à fabriquer des gélules à base de clarithromycine de 250 mg et 500 mg.

Pour ce qui est de l'amoxicilline, un autre antiobiotique qui a subi des pénuries par le passé, les problèmes d'approvisionnement s'atténuent.

"Par rapport à l'hiver dernier, la situation des approvisionnements en amoxicilline et en amoxicilline acide clavulanique s'est nettement améliorée", note l'ANSM. "Des tensions ponctuelles et locales peuvent néanmoins survenir et les stocks ne sont pas complètement reconstitués chez les grossistes-répartiteurs", nuance-t-elle.

Quant au paracétamol et aux corticoïdes oraux, également surveillés de près pendant la saison hivernale généralement plus propice à la circulation des virus, la couverture des besoins "est à ce jour globalement assurée", selon l'ANSM.