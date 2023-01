Pénurie d’amoxicilline : ces pharmaciens qui commencent à en préparer eux-mêmes

Alors que la pharmacie ferme, le laboratoire accolé à l’officine prend vie. Depuis trois semaines, la pharmacie Delpech dans le 6e arrondissement de Paris s’est mise à fabriquer des gélules d’amoxicilline, sur place, pour pallier la pénurie de cet antibiotique très utilisé en hiver. Quarante pharmacies en France ont reçu l’autorisation du gouvernement pour produire ce médicament en dose pédiatrique. "La pénurie n’est pas sur la matière première", explique Fabien Bruno, le pharmacien titulaire. "On commande directement la poudre d’amoxicilline aux fournisseurs, là nos fournisseurs sont espagnols, et on fait les gélules ici", ajoute-t-il au micro d'Europe 1.

Des gélules contrôlées, triées et envoyées dans d'autres pharmacies

Une fois pesée, la poudre d’amoxicilline est répartie dans des gélules opaques qui sont ensuite contrôlées, triées et étiquetées avant d’être envoyées dans de nombreuses pharmacies françaises. "On fait très attention à tout, il y a un protocole très strict", précise Rachida, une des préparatrices, charlotte sur la tête et masque sur le nez. "Ce sont des médicaments pour enfants, on ne peut pas faire n’importe quoi."

Chaque jour, 60.000 gélules sont fabriquées dans ce préparatoire, soit l’équivalent de 4.000 traitements complets par enfant. Pour Fabien Bruno, prendre part à cet effort était une évidence. "On a 70% des pharmacies françaises qui sont en rupture d’amoxicilline, alors qu’on est dans la période où on a le plus besoin de ces antibiotiques", déplore-t-il. "On n'a pas hésité à y aller, on a la possibilité d’offrir ces traitements aux enfants donc on le fait, on fait des heures supplémentaires s’il le faut."

Pour l’heure, seules les doses pédiatriques sont préparées ici, mais si le besoin se fait sentir, ils seront aussi en capacité de fabriquer des doses "adultes".