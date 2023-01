Médicaments : «Pas de rupture complète» malgré une situation «inquiétante», pour Philippe Besset

Depuis le mois de décembre, trouver certains médicaments dans les pharmacies françaises est devenu très compliqué. L'amoxicilline, un antibiotique pour les enfants, et le paracétamol font partie des substances en pénurie. Invité ce matin au micro d'Europe 1, Philippe Besset, président de la Fédération des Syndicats Pharmaceutiques de France (FSPF), est revenu sur ces difficultés. Selon le pharmacien, si "l'amoxicilline et le paracétamol sont toujours sous très forte tension, nous avons quand même des solutions entre nous pour en trouver. Il n'y a pas une rupture complète sur le territoire de ces produits".

"Ça fait des années qu'on dit qu'on va aller dans le mur si on continue à exporter nos usines"

Pour lui, il ne faut donc pas hésiter à se rendre chez son pharmacien. "Allez chez votre pharmacien, il y aura peut-être un peu de délai, mais nous trouverons des solutions", insiste-t-il, même si le manque d'amoxicilline et le paracétamol se fait ressentir, notamment dans les hôpitaux, comme à Lille ou Marseille.

"Cette affaire est très inquiétante. Ça fait des années qu'on alerte, qu'on dit qu'on va aller dans le mur si on continue à exporter nos usines et faire confiance uniquement aux pays asiatiques pour nous approvisionner", insiste le pharmacien au micro d'Europe 1. Même si, selon lui, "il commence à y avoir une prise de conscience, des usines commencent à être créées. Le mouvement devrait donc s'inverser dans les années à venir mais ce sera long", avance Philippe Besset.

Les pharmacies fabriquent de nouveau leurs médicaments

En attendant, certaines pharmacies françaises ont recommencé à fabriquer de l'amoxicilline. "Nous avons mobilisé une cinquantaine d'officines en France. Il faut se rappeler qu'au XIXᵉ siècle et au début du XXᵉ siècle, ce sont les pharmacies qui fabriquaient des médicaments. Certains d'entre nous ont conservé ce savoir-faire et donc sont en capacité de réagir très vite pour produire n'importe quel médicament. Et ils le font pour le compte des confrères. J'ai moi-même un confrère pharmacien qui fait des préparations quand je le lui demande", détaille-t-il.

Des solutions de secours, qui devraient donc permettre d'éviter une pénurie totale de ces médicaments, selon Philippe Besset. Même si d'autres problèmes s'ajoutent à ces difficultés d'approvisionnement, comme le trafic de Paxlovid, ce médicament utilisé contre le Covid, vers la Chine.