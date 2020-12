Allergies : qu'est-ce que le trop méconnu "syndrome du sapin de Noël" ?

Nez qui coule, gorge qui gratte, conjonctivite... ce sont des symptômes classiques des allergies. Le syndrome du sapin de Noël en est justement une ! Le docteur d'Europe 1 Jimmy Mohamed vous explique tout sur ce syndrome pas très connu mais qui peut être très désagréable.

Comment peut-on être allergique à un sapin ?

Le syndrome du sapin de Noël, c'est une allergie non pas au sapin lui-même ni à l'ambiance de Noël, mais aux moisissures que le sapin va dégager. Avant d'arriver chez vous, le sapin va grandir en plein air et va accueillir dans son écorce de minuscules champignons. Sauf qu'une fois que vous allez rentrer à la maison, il va faire chaud à l'intérieur.

Parfois, il y a une humidité favorable et donc ces micro-organismes vont se développer et se diffuser sur le sapin et dans l'ensemble de la pièce. C'est donc une allergie aux moisissures. Une étude avait réussi à mettre en évidence 53 types de champignons sur 27 arbres de Noël.

Notez que vous pouvez aussi être allergique aux produits qui vont servir à la conservation, ou bien la neige artificielle du sapin.

Que faire si ça nous arrive ?

Cela n'arrivera pas chez tout le monde, mais essentiellement chez des gens qui ont un terrain allergique, de l'eczéma, de l'asthme, qui ont une sensibilité à faire des allergies et notamment des allergies aux pollens, puisqu'il y a ce qu'on appelle des allergies croisées. Si vous êtes allergique au pollen et/ou très asthmatique, soyez prudent.

Dans un monde parfait, il faudrait essayer de laver son sapin à l'extérieur pour se débarrasser de toutes les moisissures éventuelles, avant de l'installer chez soi. Si jamais vous avez des symptômes, il est conseillé de prendre des antihistaminiques - les antiallergiques. Vous n'avez pas besoin d'aller voir le docteur : en pharmacie, il en existe sans ordonnance et cela marche tout aussi bien.

L'idéal aussi est d'aérer au maximum votre pièce pour renouveler l'air, ce qui n'est pas plus mal en période de Covid. Enfin, il faudrait normalement garder son sapin de Noël simplement 7 jours, car au delà, les moisissures vont pulluler. Dernière possibilité, essayer de prendre des sapins artificiels ou encore des sapins alternatifs, en bois, avec des lumières ou en livres.