"Aline rayonne" : le témoignage (plein d'espoir) du père d'une enfant touchée par le cancer

TÉMOIGNAGE

Chaque année en France, entre 2.500 et 3.000 nouveaux cas de cancers sont détectés chez les enfants. Et 500 n'en guérissent pas, ce qui fait de ces maladies la deuxième cause de la mortalité chez les jeunes, après les accidents domestiques. Ludovic Brosset est le papa d’Aline, une petite fille qui a contracté une leucémie à l’âge de 4 mois. A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer chez l'enfant, il témoigne de sa lutte quotidienne pour offrir à sa fille une vie un tant soit peu normale. "Aline fait partie de ces enfants qui rayonnent. Elle est solaire parce qu’il y a des gens autour qui l’ont rendue solaire."

"L’enfant en chambre stérile ne s’amuse pas", pose d’emblée Ludovic Brosset. "Ce n’est pas très fun d’être dans un 5 mètres carrés avec une télé. Il faut pouvoir occuper l'enfant et les soignants ne peuvent pas être partout." Après deux rémissions, Aline a récemment rechuté. Mais grâce à l’association Princesse Margot, ses parents ont rencontré un soutien de poids. "Les associations interviennent pour animer, jouer, motiver, redresser les têtes, essuyer les larmes", décrit-il.

"Dans notre mésaventure, une belle aventure humaine"

Conscient de sa "chance d’avoir connu des gens exceptionnels", il rend hommage à ces bénévoles. Le père de la petite Aline estime que, sans leur présence, beaucoup d’enfants ne trouveraient pas la force de se battre avec un tel acharnement contre la maladie. "Dans notre mésaventure, on a aussi une belle aventure humaine."

Cette année, l’association Princesse Margot a pour projet d’ouvrir la maison des parents "Marg’Home" qui permettrait d’accueillir les familles des enfants hospitalisés. Ce lundi soir est diffusé en direct sur Facebook le Gala digital de l’association. Ce rendez-vous, présenté par Daniela Lumbroso en présence du parrain Kev Adams mais aussi de Elie Semoun et Amir, offre la possibilité de faire un don directement sur le site de l’association.