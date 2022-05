Alimentation, oligothérapie, compléments... Comment booster ses défenses immunitaires ?

Au sortir de l'hiver, vous êtes peut-être plus souvent tombé malade ? L'une des raisons est probablement un système immunitaire un peu faible. Au-delà du sport, il y a de nombreux moyens de le renforcer, et ça commence par les oligoéléments. Au micro de Julia Vignali et Mélanie Gomez, le docteur Amine Achite, médecin spécialisé en oligothérapie et auteur du Grand guide de l'oligothérapie, explique dans Bienfait pour vous quelques astuces concernant les oligoéléments.

Qu'est-ce que l'oligothérapie ?

C'est le fait d'utiliser des oligoéléments à des fins thérapeutiques, explique le docteur Achite. "Les oligo-éléments sont présents dans le corps, en quantité de moins d'un milligramme par kilo." Et le but pour notre corps, c'est d'utiliser ces ressources. "On en a un stock apporté par l'alimentation, et si on n'est pas carencés, on n'a pas besoin d'en rajouter", détaille encore le spécialiste.

À quoi servent les oligo-éléments ?

D'après le docteur, "ce sont des catalyseurs de beaucoup de réactions chimiques". Par exemple, "quand on bouge un bras, quand on réfléchit ou lorsque l'on se parle, on utilise des réactions chimiques et ça sert de catalyseur". Une métaphore résume leur fonctionnement : "C'est l'étincelle qui permet de démarrer le moteur."

Où les trouver ?

Dans l'alimentation principalement, tout particulièrement dans les fruits de mer, les viandes maigres, les œufs ou les abats. "À l'état normal, on n'a pas besoin de se complémenter." Mais désormais, "on vit dans un environnement plus pollué, on fait face à des changements climatiques, on souffre de stress, on s'encombre les poumons avec les cigarettes, etc. : tout ça va consommer nos oligoéléments ou nous mettre en carence".

Pas de risque de surdosage, rassure le docteur Amine Achite : "Vous ne serez jamais en excès, ça partira dans les urines."

Que prendre en cas de fatigue post-maladie ?

Le docteur conseille un mélange de trois oligoéléments. : le cuivre, l'or et l'argent, en en confiant le dosage à un professionnel de santé. "Le cocktail des trois va renforcer vos défenses immunitaires", précise le spécialiste. Vous pouvez l'utiliser en période de convalescence, "par exemple après une grippe", ou en cure avant l'hiver.