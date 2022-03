Alexandre Chombeau transforme la thérapie en ligne avec La Clinique E-Santé

SPONSORISÉ

Entre la pandémie et l’ultra-numérisation, le secteur de la e-santé se développe en grande pompe et trouve une place de choix dans le cœur des usagers : il n’est plus impératif de sortir de chez soi pour rencontrer un soignant et bénéficier d’une consultation. C’est ce que propose La Clinique E-Santé avec son service de thérapie en ligne : votre psychologue se retrouve dans votre poche !

Burn-out, stress, trouble dépressif, hypersensibilité, anxiété, douance, trouble du comportement alimentaire, dépendance affective, phobies, deuils, relations toxiques, addictions… : tous les psychologues cliniciens de La Clinique E-Santé possèdent une expertise concernant une pathologie en particulier. Certains d’entre eux sont également chercheurs. En fonction de leur pratique thérapeutique (thérapie intégrative, thérapie comportementale et cognitive dite TCC, hypnothérapie…), ils suivent des protocoles de soin adaptés aux patients.

En créant un accompagnement aussi efficace qu’en cabinet, avec des résultats qui s’avèrent même plus rapides, Alexandre Chombeau réussit le pari de transformer la thérapie en ligne.

Allier stratégie digitale et psychothérapie

La santé mentale n’attend pas, Alexandre Chombeau non plus. Le directeur général de La Clinique E-Santé a toujours fait partie du monde numérique. Avant-gardiste, en 2006, il développe son premier site, rapidement monétisé, alors qu’il n’est encore qu’un lycéen. Vient ensuite la création de son agence de référencement web, quelques années plus tard. Les opportunités s’offrent à lui et la croissance de ses activités explose : il s’ancre solidement en tant qu’expert de l’entrepreneuriat digital. Il confie : « Ce que j’aime le plus c’est faire naître une entreprise en ne partant de rien, avec zéro euro, et réussir juste avec mes mains et mon temps, à en faire un projet d’utilité publique, certes rentable, mais surtout, qui plaît aux gens. Mon rôle est avant tout de créer la stratégie qui permettra la croissance de l’entreprise ».

Fort de ses expériences, il distille alors ses conseils dans quelques articles en ligne, et se retrouve invité à une émission télévisée. C’est sur ce plateau qu’il rencontre Christèle Albaret, psychosociologue de renom. Ensemble, ils décident de mutualiser leur expertise et fondent La Clinique E-Santé en 2020 afin de proposer de la thérapie à distance, au travers d’un site et d’une application. En supprimant toutes les contraintes liées à la psychothérapie classique (délais, déplacements, coût…), la thérapie numérique favorise d’emblée le suivi psychologique et sa réussite.

Allier stratégie digitale et psychologie afin de promouvoir expérience utilisateur haut de gamme et efficacité thérapeutique ? Cette application prend la forme d’un nouveau challenge à saisir pour Alexandre Chombeau, qui raconte : « La principale difficulté lors du développement d’une application dans le domaine de la santé mentale, c’est de rendre concret ce qui est abstrait. En tant que directeur technique, il m’a fallu de longues semaines pour retranscrire parfaitement les besoins fonctionnels des psychologues cliniciens qui ont travaillé sur l’application avec moi ». Puis de préciser : « Ce que l’on doit être capable de faire c’est de créer un langage commun, de la psychologie à la réalité technique, et réussir à ajouter de la valeur à l’expérience utilisateur, l’expérience patient, tout en s’assurant à chaque fois de la conformité avec la loi et du bon fonctionnement de l’application ».

Écrire pour guérir

La psychothérapie en ligne de La Clinique E-Santé repose sur le principe d’exposition à la réalité narrative. L’écriture est au cœur du processus de soin, il s’agit de mettre des mots sur les maux. Pas de rendez-vous à prendre : l’instantanéité domine. En retranscrivant directement ce qui est vécu par le patient, il n’y a pas de perte d’informations, et il devient plus facile de comprendre ce qui se joue en lui, ses mécaniques, ses émotions et ses pensées.

Télécharger l’application n’est pas obligatoire, mais offre l’avantage de recevoir des notifications de la part du psychologue alloué. Le patient peut lui écrire quand il le souhaite, de jour comme de nuit. Le digital aidant, cette narration est aussi réalisable par messages audio ou vidéo. Le mode de communication reste au choix, la priorité étant que le patient se sente à l’aise et libre dans son expression. C’est d’ailleurs un des points forts de la thérapie en ligne : se détacher du regard du soignant pour réussir à extérioriser, ce qui n’est pas possible en cabinet, et freine encore un grand nombre de personnes.

Avec un délai de réponse de moins de 24 heures, les patients peuvent consulter leur psychologue dédié chaque jour. Interrogée par Marie France, Christèle Albaret, psychosociologue et fondatrice de La Clinique E-Santé, revient sur ce lien thérapeutique : « Je crois profondément à la thérapie digitale, tout simplement parce que j’en observe ses résultats depuis plus d’un an. Les patients sont ravis et on le voit dans tous les avis qu’ils nous laissent sur internet. Certains étaient suivis depuis des mois, voire des années en cabinet, ils n’avançaient pas. Non pas parce que les thérapies en cabinet ne fonctionnent pas, bien au contraire, mais parce que pour certains, un accompagnement renforcé au quotidien est une nécessité. Beaucoup de personnes ont besoin de soutien moral et de force dans ce contexte qui est le leur, et la thérapie digitale permet justement de ne pas mettre de limites à la guérison : le psychologue est disponible tous les jours. Les patients peuvent lui écrire en pleine nuit à travers l’application, ils auront une réponse en moins de 24 heures. Le psychologue est là, dans cette épreuve, avec eux, partout et jusqu’au bout. C’est un lien exceptionnel qui se crée ».

Le choix du psychologue est fait par le patient selon ses besoins et en tenant compte du trouble auquel il fait face. Chacun d’entre eux maîtrise des domaines de compétences spécifiques et des approches thérapeutiques différentes. Alexandre Chombeau précise alors : « Les patients peuvent choisir la thérapie qu’ils veulent suivre : art-thérapie, TCC, hypnose… Les psychologues qui travaillent avec nous sont les meilleurs : il ne suffit pas d’être psychologue et de détenir un numéro ADELI pour travailler à La Clinique E-Santé. Les psychologues sont sélectionnés rigoureusement, mais aussi en fonction de leur appétence pour le digital. »

La formule d’abonnement varie : au mois ou au trimestre, encore une fois c’est à la personne de décider. Une thérapie courte peut s’avérer pertinente pour un accompagnement sur des problématiques ponctuelles. Pour soigner un trouble, une thérapie sur le long terme semble cependant plus adaptée.

Avec un tarif dégressif, la semaine de consultation est à 37 euros en cas de souscription trimestrielle : en cabinet, les séances fluctuent entre 60 et 120 euros, selon les villes, la notoriété du praticien et sa spécialité. Enfin, il est possible de changer de psychologue, gratuitement, si celui-ci ne convient pas, peu importe la raison. Sur ces points, Christèle Albaret explique : « Je suis fière de dire aujourd’hui qu’une semaine de thérapie à La Clinique E-santé coûte moins cher qu’une seule séance en cabinet sans toucher à la qualité du suivi, et qu’en plus, si jamais le feeling ne passe pas, il est possible de changer de psychologue sans avoir à débourser un centime de plus. C’est très important pour notre équipe, la santé mentale doit être accessible à tous. »

Exercices, ateliers et réseaux sociaux

L’ensemble des échanges réalisés avec le psychologue est enregistré dans l’espace du patient, lui permettant de constater son évolution et de renforcer le lien thérapeutique. Au-delà de ça, l’application actuelle propose des exercices individuels, mais aussi des tests. Une des plus-values de La Clinique E-Santé étant de pouvoir observer en direct son avancée thérapeutique, grâce à des indicateurs. Le directeur général constate alors : « Beaucoup de cliniques disent faire de la thérapie en ligne, mais font de la téléconsultation, sans suivi de proximité. Avec La Clinique E-Santé, il y a un gain de temps et d’efficacité qui fait que le patient ressent rapidement l’évolution et abandonne beaucoup moins sa thérapie. De plus, il voit son évolution graphiquement, au travers de protocoles en plusieurs étapes ».

Des ateliers thérapeutiques, sous la forme de visioconférences, ont lieu toutes les deux semaines, sur une thématique précise, le lâcher-prise par exemple. Proches de ce qu’on peut appeler des « groupes de paroles », c’est Christèle Albaret qui est garante de leur animation. Libre alors aux patients de participer activement ou de simplement écouter. Au-delà des conseils prodigués, ces échanges permettent de recréer du lien social, de communiquer sur ses troubles respectifs et de prendre du recul sur soi-même. D’anciens patients sont parfois invités : moment salvateur dans le processus thérapeutique, car lorsque l’on souffre, on en oublie presque, dans certains cas, la guérison à venir. Certains patients vont jusqu’à nouer des relations et deviennent de vrais soutiens, les uns pour les autres.

Actrice de la santé mentale et œuvrant à lever les tabous autour des troubles psychiques, La Clinique E-Santé regorge de contenus de qualité accessibles gratuitement : des vidéos de Christèle Albaret sont publiés quotidiennement sur la chaîne YouTube, des articles et des dossiers sont mis en ligne plusieurs fois par semaine sur le blog du site, des tests apportent de premiers éléments de diagnostic et, pour les amateurs du format audio, il existe même un podcast ! Parfois, des personnes téléphonent au service clientèle pour s’abonner en expliquant au conseiller : « J’ai vu cette vidéo de Christèle et c’est exactement ce qui m’arrive ! ».

Au-delà d’accompagner et de guérir, il s’agit aussi d’offrir de la visibilité à des pathologies encore trop passées sous silence. Grâce à ses lives consacrés à des sujets parfois peu abordés (par exemple, l’endométriose et ses conséquences psychologiques) et des réseaux sociaux fortement alimentés, La Clinique E-Santé s’est constituée une communauté curieuse et investie, qui échange ouvertement sur ses affections. Alexandre Chombeau réagit : « Je ne connais pas d’autre communauté où les personnes osent parler publiquement, sous les vidéos YouTube, de leurs troubles psychologiques. Il y a clairement un effet chez les personnes qui se rendent compte qu’elles ne sont pas seules. N’oublions pas qu’il existe encore ce dogme très fort, présent dans notre société, sur le fait que la thérapie est réservée aux "fous"… »

La Clinique E-Santé 2.0

Finalement, le point fort de La Clinique E-Santé c’est de rendre accessible et ludique la thérapie à tous : les résultats sont bel et bien là. Pourtant, Alexandre Chombeau compte aller encore plus loin en proposant d’ici quelques mois, une nouvelle application afin de garantir une expérience utilisateur toujours plus qualitative et participative : « Cette année, on va sortir une nouvelle application beaucoup plus intuitive et encore plus fluide, avec plus de contenus gratuits, des guides, des fiches, des tests. Tout sera au format numérique, zéro PDF. On va développer des exercices interactifs et des échelles d’intensité, pour encourager la participation. On prévoit de travailler sur des programmes en autonomie, sans psychologue, avec des vidéos, de façon interactive ».

Avec 300 000 lecteurs sur le blog chaque mois, 1 500 personnes réalisant les tests chaque jour et des centaines de patients satisfaits, La Clinique E-Santé semble bien se définir comme la pépite française de la psychothérapie en ligne. Dans la perspective prochaine de déployer ses services hors de la France, Alexandre Chombeau conclut : « Il y a une transformation des mœurs en profondeur et nous souhaitons l’accompagner en mettant à disposition notre outil pour la santé mentale. Aujourd’hui, on est sur un espace de messagerie, mais à terme nous aimerions développer la thérapie en autonomie, c’est-à-dire arriver à une thérapie guidée qui inclura une intelligence artificielle, permettant de connaître les protocoles qui fonctionnent le mieux selon l’âge, le sexe… Les bases de cette intelligence artificielle sont d’ailleurs en train d’être posées actuellement ».

Thérapie autonome, intelligence artificielle : des possibilités exceptionnelles se dessinent pour le futur de La Clinique E-Santé. Plus qu’une transformation, la thérapie en ligne est en train de vivre une révolution !