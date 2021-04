À l'hôpital Saint-Joseph à Paris, un espace détente pour prendre soin des soignants

Les personnels soignants sont mobilisés depuis plus d'un an dans la crise sanitaire du Covid-19. Un engagement au quotidien qui pèse sur leur moral et leur santé. Mais pour les aider à faire face, un espace détente a été créé à l'hôpital Saint-Joseph, à Paris. Visite guidée de cet espace appelé "la bulle".

Evacuer stress et fatigue

En rez-de-jardin, à côté de la cafétéria, l'endroit n'a rien d'une salle d'hôpital. Musique douce, fauteuils massants, cocons à sieste en forme de tente igloo... Le personnel peut y venir pour évacuer la fatigue et le stress. Un psychologue et une kiné sont là pour eux. "Il y a eu des changements de dernière minute ce matin, donc on a pas eu beaucoup de pause. C'est du stress, donc là, de se poser et d'avoir un petit massage, c'est vrai que c'est agréable", raconte Vanessa, une assistante médicale qui a pris rendez-vous pour soulager son dos.

Aurélie, la kiné, confirme que beaucoup de soignants sont tendus. "Ils ont des contractures au niveau des trapèzes, des cervicales ou du bas du dos, qui s'amplifient avec le stress de la Covid et le fait de manipuler des gens", explique-t-elle.

Répondre à un "réel besoin"

90 personnes passent ici chaque jour pour souffler un peu. Pour le docteur Marguerite d'Ussel, médecin spécialiste de la douleur qui a lancé ce lieu il y a un an, c'est la preuve de son utilité. "Certains nous disent que s'il n'y avait pas la bulle, ils auraient accepté cet arrêt de travail que leur médecin leur propose. Evidemment, pas tous, mais probablement que ça répond à un réel besoin", précise la spécialiste.

Autre signe qui ne trompe pas : une quinzaine d'autres hôpitaux se sont inspirés de cette bulle de détente, à Grenoble, Bourges ou encore Angers.