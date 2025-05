Léon XIV : le nouveau pape aux racines françaises aurait un lien avec... Catherine Deneuve

Léon XIV, le nouveau pape, aux racines françaises, aurait des liens généalogiques qui le relieraient à l'actrice Catherine Deneuve. Selon les recherches d'un généalogiste sur ses ancêtres ont révélé des points de convergence, notamment dans la région normande, mais aucune preuve formelle n’a été apportée.

Le nouveau souverain pontife, Léon XIV, né Robert Francis Prevost, aurait des racines françaises qui pourraient, selon certaines hypothèses, le relier à la célèbre actrice française Catherine Deneuve. Bien que ces liens n'aient pas été confirmés de manière officielle, des recherches généalogiques ont révélé des points de convergence intéressants dans les ancêtres des deux personnalités.

Selon les recherches de Jean-Louis Beaucarnot, surnommé «le pape de la Généalogie» pour le sérieux de ses travaux, le grand-père paternel du pape était d'origine italienne, et sa grand-mère paternelle, Suzanne Fontaine, était française, née au Havre. D’après lui, les ancêtres du nouveau souverain pontife, du côté de la famille Fontaine, proviennent principalement de la région normande, en particulier du pays de Caux.

La Normandie, le point de convergence entre le pape et Catherine Deneuve

Et il s’avère que les ancêtres de Catherine Deneuve viennent du même endroit. Pour être encore plus précis, le pape a des racines dans le village d'Ouainville, tout comme l’actrice française, et ces ancêtres seraient des cousins lointains de la famille Orange, celle de Catherine Deneuve. Il est donc plausible que les deux descendants partagent des ancêtres lointains dans ces villages normands, mais rien n'est encore officiellement prouvé.