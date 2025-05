Pascal Praud et vous - Léon XIV : «Je n'ai jamais vécu un moment comme ça dans ma vie», confie une auditrice présente sur la place Saint-Pierre

L'annonce de l'élection du nouveau pape a suscité un engouement populaire sur la place Saint-Pierre de Rome. Présente jeudi après-midi sur place, Sophie, auditrice de l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, parle de ce moment historique mémorable. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

"Quand on a vu la fumée blanche (à la télévision), on est vite parti" pour la place Saint-Pierre : Sophie, auditrice de l'émission Pascal Praud et vous, était à Rome avec sa famille jeudi pour assister à la présentation du nouveau pape Léon XIV. Elle raconte sur Europe 1 n'avoir "jamais vécu un moment comme ça dans (s)a vie". "Il y a eu une telle communion, c'était formidable (...) C'était vraiment la joie et une ferveur extraordinaire", souligne-t-elle.