«Zoreilles de Zemmour» : un chef crée un pâté pour dénoncer le programme du candidat

L'idée est originale, voire même insolite. Le chef Thierry Chalancon a lancé il y a deux semaines un pâté "Zoreilles de Zemmour" pour dénoncer les idées du candidat de Reconquête!. "Le fait qu’il monte dans le ciel politique me déplaisait", a expliqué le chef à France 3. C'est en voyant les caricatures de Charlie Hebdo représentant Zemmour avec de grandes oreilles que l'idée lui est venue. "Comme toute promesse électorale non tenue, il n’y a pas d’oreille dans ce pâté de PORC", peut-on lire sur l'étiquette du fameux pâté, que certains sympathisants du candidat on pris pour un hommage et ont même partagé sur Twitter

Quand une conserverie de Saou (26) crée une gamme de pâté en l'honneur d'Éric Zemmour. #Parrainages#Zemmour2eTourpic.twitter.com/i7FM4Xdyin — Reconquête I Drôme (@ReconqueteDROME) February 23, 2022

Menace téléphonique

"La prochaine fois, je mettrai une triangulaire pour que l’idée soit comprise", a réagi Thierry Chalancon. Pour le chef, cette publication a été faite "pour faire le buzz" et faire parler le plus possible du candidat. D'autres militants d'Eric Zemmour n'ont pas vraiment apprécié la moquerie de Thierry Chalancon. Selon France 3, le chef a reçu une menace téléphonique. "Mon collègue a pris l’appel et il lui a dit qu’il voulait me faire tomber moi et mon restaurant", explique-t-il à nos confrères.

Le pâté "Zoreilles de Zemmour" est vendu 8 euros et continuera à être commercialisé sauf si Zemmour n'a pas ses 500 signatures, ironise Thierry Chalancon.