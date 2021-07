Xavier Bertrand refuse "d'être candidat à une primaire" de la droite

Xavier Bertrand, président de la région des Hauts-de-France et candidat à la présidentielle, a déclaré ce mardi qu'il ne serait "pas candidat à une primaire" de la droite pour désigner son candidat.

"Je veux rassembler les talents de la droite" mais "il faudra rassembler plus largement", a déclaré sur TF1 Xavier Bertrand après l'appel "à la responsabilité" du numéro un de LR Christian Jacob et au lendemain de l'appel de plusieurs prétendants, dont Valérie Pécresse et Laurent Wauquiez, à l'organisation d'une "primaire ouverte" de la droite pour 2022.

>> Plus d'informations à venir