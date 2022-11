Voitures thermiques : jusqu'à quand seront-elles présentes ?

La voiture thermique pourrait bientôt n’être qu’un lointain souvenir… Alors que 75% des actifs utilisent leur voiture pour aller au travail, les véhicules à diesel ou à essence vont se faire de plus en plus rare. Une question se pose donc : jusqu'à quand la voiture thermique sera-t-elle vendue et autorisée ? Un calendrier de limitations se met en place pour les 15 prochaines années.

Plus de ventes de voitures thermiques en 2035

Avec une interdiction importante en 2035 : plus aucune voiture thermique neuve ne pourra être vendue dans l’Union européenne à partir de cette date. Les constructeurs automobiles s’alignent avec cet objectif. Renault vise par exemple 100% de ses ventes en voitures électriques en 2030. D’ici là, d’autres mesures vont s’introduire dans le quotidien des Français.

Contrôles automatisés dans les ZFE

C’est le cas des contrôles automatisés dans les Zones à Faibles Emissions (ZFE) dès le second semestre 2024. Aujourd’hui, très peu de sanctions sont appliquées en cas de non-respect des règles. Par ailleurs, ces limitations de circulation dans les ZFE sont progressives.

Toutefois, une métropole a déjà acté la fin des véhicules thermiques, rappelle Valentin Desfontaines, responsable mobilités durables au réseau Action Climat. "La métropole du Grand Paris a pour objectif de mettre fin à la circulation diesel puis des véhicules essences à horizon 2030. On aura uniquement des transports en commun, des véhicules électriques et des vélos qui pourront circuler dans Paris", précise-t-il.

Piétonisation des rues

La capitale veut même aller plus loin. Elle voudrait mettre en place la piétonisation des rues, qui est une autre étape vers la disparition des voitures en ville, et pas seulement des voitures thermiques. Paris veut ainsi interdire la circulation des véhicules dans 300 rues devant les écoles d’ici mars 2026.