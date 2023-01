Vœux d'Emmanuel Macron : pour Catherine Nay, «il a choisi le degré zéro de solennité»

Près de 19 minutes. Jamais Emmanuel Macron n'avait fait des vœux aussi long. Comme chaque année le 31 décembre, à 20 heures, le président de la République est revenu sur les évènements de l'année et ses souhaits et sa gouvernance pour l'année suivante. L'occasion pour Emmanuel Macron d'évoquer la guerre en Ukraine et l'inflation, mais également de souligner sa volonté de continuer à mener à terme sa réforme des retraites cette année.

"19 minutes, c'est un record"

"On retiendra d'abord que c'était (un discours ndlr) très long", estime au micro d'Europe 1 l'écrivaine et journaliste Catherine Nay. "19 minutes, c'est un record", poursuit-elle. "Mais a-t-on envie d'entendre quelque chose de si long à ce moment de réveillon", s'interroge l'auteure du "grand théâtre du pouvoir. Quarante ans de vie politique française".

"Je dirais qu'il avait choisi le degré zéro de la solennité en se faisant interviewer façon Skype", ironise Catherine Nay, en référence au choix d'Emmanuel Macron de réaliser son allocution devant la bibliothèque du salon doré, une pièce de l'Élysée qui sert de bureau a président.

"C'était un discours assez incompréhensible"

"On ne voyait même pas un drapeau", note-t-elle. "Donc c'était le contraire de la solennité. Et puis surtout, c'était long parce que c'était une parole abstraite. Il a utilisé une anaphore en répétant sept fois 'c'est par notre travail et notre engagement, que nous allons refonder les grands services publics. C'est par notre travail que nous allons lutter contre les trafics et l'immigration illégale'. Ça veut dire quoi, que l'on va tous se poster aux frontières", ironise la journaliste.

"En réalité, c'était un discours assez incompréhensible, assez abstrait, alors qu'on avait envie de quelque chose de chaleureux". Et d'ajouter : "On ne peut pas mettre en cause son intelligence, mais je pense qu'il a manqué de savoir, pour s'adresser aux gens de manière simple.", conclut Catherine Nay.