Visite d'une base militaire, entretien avec Olaf Scholz... Emmanuel Macron poursuit ses engagements vis-à-vis de l'Ukraine

Très mobilisé sur le dossier de l'Ukraine, Emmanuel Macron multipliera encore cette semaine les rendez-vous consacrés à la question, alors que Donald Trump et Vladimir Poutine doivent prochainement se rencontrer pour échanger sur la guerre en Ukraine.

Près de deux semaines après son allocution télévisée, le chef de l'État bondit dans les enquêtes d'opinion. Il gagne 5 points, à 27% d'opinion favorable, tandis que François Bayrou recule de 2 points à 25%, selon un sondage Ipsos pour La Tribune Dimanche.

Une hausse de popularité qui survient dans un contexte de regain des tensions internationales. Et le locataire de l'Élysée s'est montré particulièrement investi sur la guerre en Ukraine.

Un programme chargé

Cette semaine encore, Emmanuel Macron ne lâchera rien et s'affichera de nouveau aux côtés de militaires. Il se rendra mardi à Luxeuil-les-Bains en Haute-Saône sur la Base Aérienne 116 - "Lieutenant-Colonel Papin", où il y rencontrera pilotes et mécaniciens. Une visite symbolique après avoir déclaré que Moscou n'avait pas son mot à dire quant à l'envoi ou non de forces alliées en Ukraine.

Le chef de l'État prendra ensuite la direction de Berlin pour échanger directement avec le chancelier Olaf Scholz. L'entretien est censé préparer le grand rendez-vous de la semaine, à savoir le Conseil européen qui aura lieu jeudi 20 et vendredi 21 mars à Bruxelles. Au-delà des enjeux liés à l'Ukraine, la délicate question de la riposte face au nouveau droit de douane américain sera au programme.