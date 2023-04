Violences à Sainte-Soline : "Des armes de guerre ont été utilisées oui, mais par les casseurs", insiste Gérald Darmanin

Des dizaines de manifestants et 47 gendarmes blessés. Samedi dernier, la manifestation contre les méga-bassines à Sainte-Soline a rapidement dégénéré. Depuis, de nombreuses polémiques ont éclaté, sur l'assistance des blessés ou les violences policières, et notamment l'utilisation de LBD.

Invité du Grand Rendez-vous d'Europe 1/ CNews/ Les Échos, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer Gérald Darmanin est revenu sur ces scènes de violences à Sainte-Soline. Après être revenu sur la polémique de l'utilisation de LBD par des gendarmes, Gérald Darmanin a affirmé que "des armes de guerre ont été utilisées oui, mais par les casseurs".

"Je n'ai rien à cacher"

Interrogé sur l'utilisation de LBD par des gendarmes, le ministre de l'Intérieur a confirmé que "ce jour-là, à Sainte-Soline, les ordres ont été donnés de ne pas tirer de LBD. Il y a eu deux tirs de LBD, dès que je l'ai su, je l'ai rendu public. Les gendarmes connaissent les sanctions et des enquêtes disciplinaires sont ouvertes, notamment par l'Inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN). Je n'ai rien à cacher", a-t-il affirmé au micro du Grand Rendez-vous.

"Je veux redire une fois que si ces deux gendarmes ont tiré des LBD alors que les ordres n'étaient pas cela, ils sont suspendus mais ça ne met pas l'ensemble de la gendarmerie nationale dans l'accusation d'avoir été violente."

"Si les Verts et la France Insoumise arrivent au pouvoir, ils accepteront que chacun fasse sa propre loi ?"

Pour le ministre de l'Intérieur, "ce sont les casseurs qui ont été violents. Les armes de guerre ont été utilisées oui, mais par les casseurs. Les gendarmes n'ont pas de cocktails Molotov, d'explosifs, de tirs de mortier...", a-t-il insisté.

"Qu'on ne soit pas capable de condamner la violence contre les gendarmes, surtout quand on vient de mouvements dits pacifistes, c'est quelque chose de grave dans la République", a ajouté Gérald Darmanin, en visant notamment les députés de la Nupes. "Si la fin justifie les moyens, si on ne respecte pas les décisions de justice, dans quelle démocratie on va vivre demain ? Donc si les Verts et la France Insoumise arrivent au pouvoir, ils accepteront que chacun fasse sa propre loi ? C'est ça que ça veut dire : que chaque cause dont on pense personnellement qu'elle est plus importante, qu'importent les décisions de justice, qu'importe la loi, on est capable de l'imposer aux autres", a conclu le ministre de l'Intérieur.