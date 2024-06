Viol antisémite à Courbevoie : «Ce n'est pas un fait divers mais un révélateur», estime Christian Estrosi

Le drame de Courbevoie, où deux adolescents sont accusés d'avoir violé une jeune fille juive, a remis l'antisémitisme au centre de la campagne des législatives. Invité au micro de Romain Desarbres pour La Grande interview Europe 1-CNews, Christian Estrosi, vice-président du parti Horizons et le maire de Nice, explique vivre "très douloureusement" cet épisode. "Et ce n'est pas un fait divers, c'est un révélateur de violence, d'antisémitisme et de misogynie", explique-t-il.

"Mélenchon jusqu'à Rima Hassan ont banalisé le pogrom du 7-octobre en Israël"

Selon le premier édile de Nice, les jeunes filles sont traitées comme des objets sexuels. "Et moi, j'y vois des familles qui ont complètement renoncé dans l'éducation et qui laissent leurs enfants devenir de véritables prédateurs", estime-t-il.

Il pointe du doigt que la montée de l'antisémitisme serait due aux discours de l'extrême-gauche. "Mélenchon jusqu'à Rima Hassan ont banalisé le pogrom du 7-octobre en Israël et n'ont cessé d'avoir des postures, des attitudes où on a voulu faire d'un mouvement terroriste, une espèce d'élan national pour la création d'un État, alors que le sujet était d'anéantir ce terrorisme", fustige-t-il au micro d'Europe 1-CNews.