Élections européennes : qui est Rima Hassan, l'activiste dont la présence sur la liste LFI fait polémique

Un nom qui ressort davantage que les autres. Ce mercredi après-midi, la France insoumise a dévoilé sa liste en vue des élections européennes de juin prochain. La présence très remarquée de l'activiste Rima Hassan n'a pas manqué de faire réagir. Cette militante pro-palestinienne s'est fait connaître par ses positions controversées autour de la situation au Proche-Orient.

Âgée de 31 ans, cette juriste, présidente de l'association Action Palestine France, est née en Syrie et a grandi dans un camp de réfugiés jusqu'à ses 9 ans, avant de rallier Paris et d'obtenir la nationalité française en 2010. Après les attaques du Hamas le 7 octobre dernier sur le sol israélien, elle avait tenu des propos plus qu'ambigus sur le mouvement terroriste palestinien.

Elle assurait qu'Israël ne disposait pas de droit de défense

Interrogée par le média Le Crayon, en novembre dernier, elle avait estimé qu'il était "vrai" que le Hamas mène une action légitime. Elle avait également assuré que l'État d'Israël ne disposait pas de droit de défense et qu'une solution à deux États était impossible.

>> LIRE AUSSI - Mort du numéro deux du Hamas dans une frappe à Beyrouth : la réaction de la France insoumise suscite la polémique

Pas de quoi rebuter la France insoumise, dont le coordinateur national, Manuel Bompard, rejette les accusations de complaisance envers le Hamas. "Si à chaque fois que vous portez des accusations mensongères sur quelqu'un, ça devait nous conduire à renoncer à la présence de cette personne sur notre liste, on aurait du mal à boucler notre liste". La France insoumise n'a plus qu'à espérer que ce choix paye le 9 juin prochain.