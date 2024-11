Victoire de Trump : «Croire que le destin français se joue aux Etats-Unis, c'est abandonner sa souveraineté», estime Jean-Philippe Tanguy

"Ce n'est pas parce qu'on est plus petit qu'on est moins puissant que les États-Unis." Jean-Philippe Tanguy, député Rassemblement national de la Somme et invité de la Grande interview CNews/Europe 1, reste sobre sur la victoire mercredi de Donald Trump à la présidentielle américaine. Tout comme le reste de son parti qui a salué sobrement le choix "clair" de la "démocratie américaine".

Le député du nord de la France estime que d'avoir une projection permanente sur les États-Unis est "une défaite de la pensée et de la civilisation française". "C'est une pensée de défaite, une pensée d'illusion et surtout se méprendre sur le fait que parce qu'on va se projeter en eux, on va essayer de se comparer sans doute à eux, ils vont donc être gentils avec nous", déplore-t-il.

"Je suis pro France"

Alors le député du Rassemblement national est-il anti-américanisme ? "Non du tout, mais je suis pro France. Et croire qu'une part du destin français se joue aux États-Unis, c'est abandonner sa souveraineté", affirme-t-il haut et fort face à Sonia Mabrouk.

Après la victoire du camp républicain, le reste de la classe politique française a appelé au "sursaut européen", à l'exception de LFI. Jean-Philippe Tanguy acquiesce que pour défendre les intérêts de l'Europe, il ne faut pas succomber au mastodonte américain.

"Effectivement, ça devrait passer par l'Europe si elle se réveillait. Mais pour le Rassemblement national, notre plan A, c'est la France. Si l'Europe ne veut pas investir dans un programme nucléaire, par exemple, la France peut le faire", ponctue-t-il.