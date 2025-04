Donald Trump triple les droits de douanes sur les petits colis chinois

Donald Trump continue de taxer la Chine. Le président américain a signé un décret qui multiplie par trois les droits de douane sur les petits colis envoyés depuis la Chine, passant donc de 30 à 90%. Une décision qui vient impacter directement les géants du commerce en ligne comme Shein ou Temu.

Le président américain Donald Trump a signé mardi un décret multipliant par trois les droits de douane sur les petits colis envoyés de Chine, un moteur de croissance des géants du commerce électronique comme Shein ou Temu, les faisant passer de 30 à 90%.

Les États-Unis augmenteront le taux, mais aussi le plancher de 25 à 75 dollars.

Dans le cadre du relèvement très fort de 84% des droits de douanes imposés aux marchandises chinoises mardi, le président américain a aussi relevé ces droits de douanes sur les petits colis qui doivent s'appliquer à partir du 2 mai, selon le décret publié mardi.

Donald Trump avait signé le 2 avril un décret annulant l'exemption de droits de douane dont bénéficiaient ces colis d'une valeur maximale de 800 dollars, pour les taxer à 30% du montant déclaré, ou 25 dollars au minimum. Les États-Unis augmenteront le taux de 30 à 90% et le plancher de 25 à 75 dollars.

Le président avait annoncé une première fois, début février, le rétablissement de droits de douane pour ces petits envois, avant de suspendre sa décision pour laisser le temps au gouvernement et à ses agences de se préparer. L'exemption s'inscrivait dans le cadre d'une loi adoptée par le Congrès américain en 1930, le US Tariff Act. Elle est appelée "de minimis", en référence à l'adage latin "de minimis non curat praetor" (le magistrat ne se préoccupe pas de choses mineures).