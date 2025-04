Giorgia Meloni aux Etats-Unis le 17 avril pour parler des droits de douane imposés à l'Union européenne

La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, se rendra à Washington le 17 avril pour discuter avec Donald Trump des droits de douane américains sur l'Union européenne. Elle prévoit de réaffecter jusqu'à 25 milliards d'euros de fonds européens pour atténuer l'impact de ces taxes. Giorgia Meloni cherche à éviter une guerre commerciale et à soutenir les entreprises italiennes.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé mardi qu'elle se rendrait à Washington le 17 avril pour s'entretenir avec le président Donald Trump des droits de douane américains imposés à l'Union européenne. "Je serai à Washington le 17 avril, avec bien sûr l'intention d'aborder avec le président américain ce problème" des droits de douane, a-t-elle dit lors d'une rencontre avec des entrepreneurs, selon des commentaires transmis par son cabinet.

Dans ces commentaires adressés à des entreprises italiennes, la Première ministre a également annoncé son intention de réaffecter jusqu'à 25 milliards d'euros de fonds européens existants pour contribuer à atténuer l'impact des nouvelles taxes draconiennes imposées par Donald Trump. Giorgia Meloni, qui a soutenu les démarches de l'UE pour trouver une solution négociée à la crise, a déclaré que la situation exigeait la mobilisation de tous pour expliquer son déplacement à Washington.

La cheffe du parti Fratelli d'Italia a été la seule dirigeante européenne invitée à l'investiture de Trump en janvier. "Le gouvernement italien entretient de bonnes relations avec l'administration Trump et notre travail pourrait être utile pour convaincre les Américains de parvenir à une solution positive", a déclaré auparavant le chef de la diplomatie italienne Antonio Tajani.

"Une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis ne convient à personne"

Giorgia Meloni, qui cherche à maintenir de bonnes relations avec le président Trump, a déclaré qu'il était difficile d'évaluer de manière précise les conséquences économiques des nouveaux droits de douane. "Je pense que nous sommes tous d'accord sur le fait qu'une guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis ne convient à personne", a-t-elle dit. Elle a estimé qu'il était difficile d'évaluer précisément l'impact sur les exportations italiennes, dont environ 10 % sont destinées aux États-Unis.

La Première ministre a toutefois mis en garde contre la "panique et l'alarmisme" qui, selon elle, "risquent de faire plus de dégâts que la mesure elle-même". En outre, Giorgia Meloni a déclaré que le gouvernement aiderait les entreprises touchées, notant que l'UE exhortait les États membres à modifier leurs plans de dépense des fonds déjà alloués pour "investir au mieux" ces ressources face à la "nouvelle situation". L'Italie, qui est le principal bénéficiaire du plan de relance post-pandémie de l'UE, espère recevoir près de 200 milliards d'euros de subventions et de prêts en échange de réformes d'ici à 2026.

"Environ 14 milliards d'euros"

Giorgia Meloni a indiqué que son gouvernement avait identifié "environ 14 milliards d'euros" dans ce plan "qui pourraient être réaffectés pour soutenir l'emploi et accroître la productivité". Onze milliards d'euros supplémentaires provenant des fonds de cohésion de l'UE qui sont destinés au développement des pays européens les plus pauvres pourraient également être redéployés, a-t-elle ajouté. Mais la Commission européenne devra donner son feu vert.

Bruxelles, qui s'est jusqu'à présent abstenue de riposter aux droits de douane de 20% imposés par Trump sur les importations américaines venant de l'UE, prépare un plan de mesures de rétorsion aux précédents droits de douane sur les métaux imposés par Washington.