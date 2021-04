Vaccin : les capacités de production françaises insuffisantes ? "Pannier-Runacher ment", selon Roussel

INTERVIEW

Fabien Roussel, le secrétaire national du Parti communiste, désormais candidat à la présidentielle, a adressé un courrier à Emmanuel Macron dans lequel il réclame la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 afin qu'ils puissent être plus largement produits sur notre territoire. Mais l'entourage de la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, a déjà fait savoir que les capacités de production de la France étaient à ce stade encore insuffisantes pour fabriquer des doses en quantité. "Agnès Pannier-Runacher ment", s'est agacé vendredi Fabien Roussel, au micro d'Europe matin. "Comme ci les capacités industrielles n'existaient pas en France ou en Europe..."

Interrogée le 6 avril sur LCI, Agnès Pannier-Runacher a indiqué que la France allait d'abord se concentrer sur la phase d'enflaconnage des doses du vaccin Pfizer-BioNTech, via l'usine Delpharm de Saint-Rémy-sur-Avre, en Eure-et-Loir. "Cela fait un peu moins d'un an que ces vaccins ont été découverts", rappelle Fabien Roussel. "Depuis, nous aurions eu largement le temps de mettre ces vaccins sur les chaînes de production", s'agace-t-il. "Il faut faire tourner les machines à plein pour produire les vaccins en nombre", ajoute-t-il. Ce qui permettrait, selon lui, de faire baisser le coût d'achat des doses. Sur ce point, il dénonce notamment une hausse des prix et demande davantage de transparence.

La hausse des prix du vaccin Pfizer, "un scandale financier"

"L'Union européenne est en train de négocier 1,8 milliard de doses Pfizer pour les années 2021, 2022 et 2023, dans la plus grande opacité", pointe Fabien Roussel. "La ministre Agnès Pannier-Runacher a admis que les négociations se faisaient avec des prix à la hausse. Pour quelles raisons augmentent-ils ? Qu'est-ce qui justifie cette hausse des prix du vaccin ?", interroge le communiste.

Selon lui, "le vaccin Pfizer est devenu la plus grosse machine à cash de ses actionnaires, de cette industrie pharmaceutique". Et de développer : "ces actionnaires ne sont pas monsieur et madame tout-le-monde, ce sont les grandes banques américaines et fonds d'investissement qui gèrent les retraites des Américains. Ils vont faire les poches de la Sécurité sociale des Français avec des prix en augmentation alors qu'ils vendent des vaccins comme jamais ils en ont vendu", argue-t-il. "Un scandale financier qui va [finir par] apparaître au grand jour", assure le candidat à la présidentielle.