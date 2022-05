Union de la gauche : «C’est un naufrage pour les socialistes», déplore Hélène Geoffroy

L'accord entre LFI et le PS a été officiellement acté par le Conseil national socialiste. Mais, des voix dissidentes se font déjà entendre. Notamment celle d'Hélène Geoffroy, maire PS de Vaulx-en-Velin. Au micro de Jean-Pierre Elkabbach, la cheffe de file de l'opposition à l'union de la gauche a estimé que les socialistes avaient "abandonné une partie de leurs convictions".

Pas de "convergence de programmes"

Selon elle, l'alliance NUPES n'est en aucun cas une "convergence de programmes" car les membres du PS "n'ont rien apporté". "Jean-Luc Mélenchon a bien dit qu'il portait tout son programme de l'Union populaire", souligne-t-elle sur Europe 1. "Tous nos engagements pro-européens de toujours n'ont pas été particulièrement rappelés, ainsi que nos engagements pour le vivre ensemble".

Parachutage de candidats insoumis

Comme Jean-Christophe Cambadélis, Hélène Geoffroy estime que cet accord est une "reddition" voire même un "naufrage" pour les socialistes. "C'est un accord qui est une forme d'escroquerie parce qu'en réalité, ce qui a été fait, c'est se dire comment se répartissent des circonscriptions dont certaines sont sur des terres socialistes et sur lesquelles vont être parachutés un certain nombre de candidats de la France insoumise", déplore la maure de Vaulx-en-Velin. "Quand on veut gagner une majorité, on part à la conquête de territoires tenus par la droite, par la République en marche. Ce n'est pas ce qu'a fait la France insoumise. Elle nous a réservé ces territoires là et elle revient sur les terres ou il y a déjà le peuple de gauche".

Hélène Geoffroy est persuadée que les dissidents du Parti socialiste, défavorables à l'accord, seront bientôt majoritaires. "Nous portons la capacité de l'avenir. Parce que la radicalité dans laquelle nous sommes aujourd'hui enfermés ne nous permettra pas de gouverner". Pour elle, l'alliance NUPES n'est pas en capacité de gouverner "puisqu'il n'y a pas eu d'union sur un programme et de réflexion".