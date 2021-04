Une série sur la vie d'Edouard Philippe ? "Elle serait chiante à mourir"

Près d'un an après son départ de Matignon, Edouard Philippe a retrouvé son fauteuil de maire du Havre et… du temps pour regarder des séries. Invité de Michel Denisot, lundi soir sur Europe 1, l'ancien Premier ministre a confié sa "fascination ancienne et assumée" pour The West Wing (A la Maison-Blanche en français), dévorée plusieurs fois, mais aussi sa soif de découvrir de nouveaux programmes, si possible en version originale.

Il Processo en version originale

"J'aime bien les séries, j'y retrouve, au fond, les feuilletons du 19ème siècle", sourit Edouard Philippe. "Je pense que si j'aime les séries, c'est parce que j'aime Alexandre Dumas : il y a cette espèce de rendez-vous qui revient, d'évolution d'histoire dans laquelle on prend son temps et on raconte des détails qu'on ne raconterait pas dans un film ou dans un roman. Je trouve que c'est assez réjouissant."

Ne se contentant pas de revisionner ses feuilletons préférés, Edouard Philippe découvre en ce moment la série italienne Il Processo, "qui raconte l'histoire d'une enquête et un procès pénal à Mantoue". "Comme j'ai une grande fascination pour l'Italie et que je ne désespère pas un jour de réussir à parler l'italien, je la regarde version originale et mon italien progresse. Beaucoup trop lentement à mon goût, mais il progresse."

Une série sur sa vie ? "Elle serait chiante à mourir"

Et si le parcours politique de l'ancien chef du gouvernement devait un jour inspirer un réalisateur de série ? "J'espère que personne n'aura l'idée incongrue d'essayer de raconter ma vie", s'étouffe le principal intéressé. "Ça n'a aucun intérêt, elle serait chiante à mourir, cette série !"