«Une réforme antisociale» : les lycéens rejoignent la mobilisation contre la réforme des retraites

Pas le temps d'attendre, la CGT accélère. Le syndicat appelle à reprendre la grève ce jeudi et vendredi dans le secteur de l'énergie. Raffineries, centrales électriques, barrages... Des baisses de production à prévoir, mais sans coupure de courant, rassure la centrale. Un tour de chauffe avant la journée du 31 janvier. Mardi prochain, acte II de la mobilisation contre la réforme des retraites.

"On n'a pas envie de voir nos parents travailler jusqu'à 64 ans"

Un appel entendu aussi par les syndicats lycéens, qui annoncent à leur tour des blocages dès lundi. "L'objectif est très simple, c'est de pouvoir montrer que les lycéennes et lycéens font pleinement partie de cette mobilisation", souligne Gwenn Thomas-Alves, le délégué national chargé de la vie lycéenne à la Fédération indépendante et démocratique lycéenne (Fidl).

"On considère que c'est une réforme qui est antisociale. On n'a pas envie de voir nos parents travailler jusqu'à 64 ans. On veut se battre contre cette réforme, même pour nous en tant que lycéennes et lycéens. Il y a 18% de chômage actuellement chez les jeunes et si on recule l'âge de départ légal à la retraite, ça fera juste augmenter ce chiffre", détaille le délégué national de la Fidl au micro d'Europe 1.

Selon lui, le mouvement pourrait également prendre de l'ampleur. "On voit bien que toutes les régions commencent petit à petit à s'approprier ces questions. Même en Outre-mer, on a un comité local et je pense que c'est une mobilisation qui va être nationale et pas seulement métropolitaine", conclut Gwenn Thomas-Alves.