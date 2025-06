Une marche Paris-Bruxelles en solidarité avec Gaza à partir de dimanche

Les participants appellent "les responsables politiques de toute l'UE et les institutions européennes à exercer sans aucun délai une pression maximale sur le gouvernement israélien pour faire cesser le massacre" à Gaza, après 616 jours de guerre, résume dans un communiqué la Ligue des droits de l'Homme (LDH), co-organisatrice.

Des syndicats et associations françaises appellent à marcher de Paris à Bruxelles à partir de dimanche pour "faire pression sur les autorités européennes afin qu’elles prennent des sanctions contre Israël" et que cesse le "massacre" à Gaza.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des personnalités françaises en soutien

Les participants appellent "les responsables politiques de toute l'UE et les institutions européennes à exercer sans aucun délai une pression maximale sur le gouvernement israélien pour faire cesser le massacre" à Gaza, après 616 jours de guerre, résume dans un communiqué la Ligue des droits de l'Homme (LDH), co-organisatrice.

Parmi les autres organisations derrière cette initiative figurent la CGT, l’Association belgo-palestinienne (ABP), l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), la FSU, Solidaires et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH). Le départ est prévu dimanche à 17 heures à Paris, depuis le Pavillon de la Villette, dans le 19e arrondissement.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Des personnalités françaises ont apporté leur soutien à cette marche, notamment les comédiens Corinne Masiero et Swann Arlaud, ou encore l’autrice et metteuse en scène Lorraine de Sagazan, selon le communiqué de la LDH.

Reprise de l'offensive

Rompant une trêve de deux mois, Israël a repris son offensive à la mi-mars sur la bande de Gaza et intensifié ses opérations militaires le 17 mai, dans le but affiché de libérer les derniers otages du 7-Octobre, prendre le contrôle de l'ensemble du petit territoire coincé entre Israël, l'Egypte et la Méditerranée, et anéantir le Hamas qui y a pris le pouvoir en 2007.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Plus de 55.207 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans l'offensive israélienne de représailles à Gaza, selon les dernières données du ministère de la Santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a entraîné la mort de 1.219 personnes du côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP établi à partir de données officielles. Sur les 251 personnes alors enlevées, 54 restent retenues à Gaza, dont au moins 32 sont mortes, selon les autorités israéliennes.