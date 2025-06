Un an jour pour jour après la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron a-t-il des remords ?

© Frederic Petry / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Emmanuel Macron, le soir de l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale le soir des élections européennes © Frederic Petry / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Il y a un an, jour pour jour, c'était jour d'élection et de dissolution. Le 9 juin 2024, le RN arrivait en tête des élections européennes et le soir même, Emmanuel Macron annonçait l'organisation d'élections législatives anticipées. Un séisme politique dont les répliques se font encore sentir. Le président a-t-il des remords d'avoir pris cette décision ? Quelle analyse en fait-on à l'Élysée ?