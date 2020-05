Un 10eme groupe créé à l'Assemblée : "Faire gagner le président en apportant notre sensibilité"

"Pour que ce quinquennat soit une réussite pour la France." L'ambition du groupe parlementaire créé mardi à l'Assemblée nationale sonne comme un slogan. Ce dixième groupe - nouveau record sous la Ve République - dénommé "Agir Ensemble" comprend 17 élus en tout, venant des groupes Agir et LREM. "Nous avons une sensibilité politique très forte, très européenne, très humaniste, très écolo. Et on veut la réussite du gouvernement", résume Pierre-Yves Bournazel, député de Paris et membre du nouveau groupe, invité mardi d'Europe 1.

"Indépendance de ton et d'esprit"

Elu député en 2017 sous l’étiquette Les Républicains (LR), puis passé dans le camp macroniste au sein du parti Agir, Pierre-Yves Bournazel brigue la marie du 18eme arrondissement de Paris sur la liste d'Agnès Buzyn. Avec ce nouveau groupe, lui et ses compagnons souhaitent, dit-il, "faire gagner le président", tout en apportant leur "sensibilité". "Depuis longtemps, nous voulons faire partie d'un groupe qui soit dans la majorité parlementaire, qui souhaite la réussite d'Emmanuel Macron et du gouvernement d'Edouard Philippe, et ait en même temps une indépendance de ton et d'esprit", expose Pierre-Yves Bournazel.

Les députés venant du groupe LREM, "restent loyaux au président", assure le député de Paris. "Depuis trois ans, nous votons les grandes réformes de ce gouvernement", rappelle-t-il. "Beaucoup d'entre nous étions proche de Bruno Lemaire et, comme moi-même, d'Alain Juppé. Nous avons aidé le gouvernement à réussir, en y amenant nos propres contributions et idées."