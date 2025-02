Ultraviolence chez les mineurs, Boualem Sansal, 2027, «sa» droite... Ce qu'il faut retenir du Grand Rendez-vous de Bruno Retailleau

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau était l'invité exceptionnel du Grand Rendez-vous Europe 1/Cnews/Les Echos ce dimanche. Pendant une heure, il a abordé de nombreux sujets, de l'ultraviolence chez les jeunes, à la détention de Boualem Sansal, sans oublier son appel à ce qu'Emmanuel Macron ait recours au référendum.

«L'excuse de minorité doit devenir l'exception»

Il plaide pour une "révolution pénale en France globale", mais "d'abord pour les mineurs". Face au constat du nombre croissant de mineurs "impliqués dans des règlements de compte sur le narcotrafic et dans des affaires d'hyperviolence", Bruno Retailleau livre ses solutions. Outre le fait de "sortir de l'impunité et de rétablir la sanction", il souhaite que cette dernière arrive plus rapidement en faisant "en sorte que la césure devienne l'exception et non la règle". >> Notre article complet à découvrir

«J'engage Emmanuel Macron à avoir recours au référendum»

Dans un contexte politique incertain, Bruno Retailleau maintient que la voie du référendum est possible et "engage Emmanuel Macron a avoir recours" à ce vote et notamment sur les questions migratoires. "J'affirme qu'aujourd'hui, il est possible d'avoir un référendum sur des questions migratoires, à condition que ces questions sortent de la question sociale". >> Découvrez notre article

Autorité, pouvoir d'achat, «héritage spirituel»... Bruno Retailleau partage la vision de sa droite

Ancien élu de la Vendée, ex-patron du groupe LR au Sénat, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau est, pour de nombreux Français, la révélation politique de ces quatre derniers mois. Interrogé sur sa propre vision du parti aujourd'hui, qui n'est pas celle de Xavier Bertrand, ni d'Édouard Philippe ou d'autres figures politiques, le ministre a dévoilé comment il voyait "sa" droite. >> Une vision détaillée dans notre article

«Je ne pense pas à la présidentielle»

Fort de sa popularité, l'actuel ministre de l'Intérieur aurait-il des vues sur l'Elysée à deux ans de la prochaine présidentielle ? Interrogé à ce sujet, il s'en est défendu et a détaillé sa pensée. >> Son explication à retrouver dans notre article

Robert Ménard jugé pour avoir refusé de marier un OQTF : «On marche sur la tête !»

Le 18 février prochain, Robert Ménard va comparaître pour avoir refusé de marier en 2023, un Algérien de 23 ans sous OQTF. "Mais on marche sur la tête" a réagi le ministre de l’Intérieur. Face à cette situation, il affirme que "lorsque la règle est mal faite, il faut la modifier". >> Tous les détails dans notre article

Détention de Boualem Sansal : «Je n’en peux plus, ça n’avance pas […] on ne peut pas laisser faire»

C'était il y a trois mois. 92 jours après l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal par la police algérienne, Bruno Retailleau a de "moins en moins" d'informations sur son ami. Il n'a d'ailleurs reçu aucune réponse à son appel à "un geste humanitaire" de la part d'Alger. "Boualem est âgé et il est malade. C'est un scandale qui ait été arrêté et qu'il soit détenu. Je déplore que la France ait eu aussi peu de réactions. >> La réaction complète du ministre dans à retrouver ici