«Tu es une grosse poubelle» : l'Insoumis Sébastien Delogu s'en prend à Aurore Bergé à l'Assemblée

L'atmosphère s'est tendue ce mardi à l'Assemblée nationale. L'ancienne ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, aujourd'hui députée des Yvelines, est intervenue sur la question de l'antisémitisme en France, à deux jours du match de football sous haute sécurité opposant la France à Israël au Stade de France. Sa prise de parole a été marquée par le chahut des élus de La France insoumise.

Aurore Bergé accuse LFI de "placer des cibles dans le dos" des Français de confession juive

"Vous continuez à leur placer des cibles dans leur dos (aux Français de confession juive, ndlr). Sachez que nous sommes plus nombreux et plus déterminés que vous à faire gagner la République et à lutter contre l'antisémitisme", a lancé Aurore Bergé sous les applaudissements des députés de la majorité.

«Tu es une grosse poubelle» : l’Insoumis Delogu s’emporte après une intervention de Bergé sur les violences antisémites d’Amsterdam

→ https://t.co/WLCGRMl2ylpic.twitter.com/PSBFkdoIQh — Le Figaro (@Le_Figaro) November 12, 2024

C'est alors que l'Insoumis Sébastien Delogu a insulté l'élue des Yvelines en la tutoyant, et en la qualifiant de "grosse poubelle", avant d'être repris par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Naïma Moutchou, alors au perchoir. Le député LFI des Bouches-du-Rhône s'était déjà fait remarquer pour avoir brandi un drapeau palestinien en mai dernier, ce qui lui avait valu une exclusion de deux semaines.