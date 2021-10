Tirs contre la police à Lyon : Darmanin réclame plus de caméras de surveillance

Gérald Darmanin a déploré mardi l'absence de caméras de surveillance dans le quartier de Lyon où des policiers ont essuyé des tirs lundi soir, et a adressé au maire de cette ville un courrier l'invitant à en installer. Lors d'une conférence de presse consacrée à l'action du gouvernement en matière de sécurité, le ministre de l'Intérieur a souligné que c'était "la troisième fois" qu'il adressait un courrier en ce sens au maire EELV de Lyon, Grégory Doucet.

Dans cette lettre dont l'AFP a eu connaissance, Gérald Darmanin rappelle que "l'État est prêt à cofinancer des dispositifs" de surveillance et insiste sur "l'importance de bénéficier d'une couverture étendue en vidéoprotection, aussi bien pour la sécurité des habitants que pour celles et ceux qui assurent chaque jour leur protection". S'adressant lors de sa conférence de presse aux maires en général et à celui de Lyon "en particulier", Gérald Darmanin a estimé qu'il fallait "sortir de l'idéologie et mettre des caméras de vidéoprotection" dans les endroits où il y a des trafics de stupéfiants.

Trois policiers de la Bac pris pour cible

Lundi soir, vers 19 heures dans le quartier de la Duchère, trois policiers de la brigade anticriminalité (Bac) ont été pris pour cible alors qu'ils surveillaient, selon le ministre, un point de deal. Selon les informations d'Europe 1, trois policiers ont répliqué. Les tirs ont déclenché une opération du RAID, un dispositif levé vers 23h30. Aucun blessé n'a été à déplorer.