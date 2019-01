Thierry Mariani sur la liste RN, cela "participe de la recomposition de la vie politique", estime Marine Le Pen

Le ralliement de l'ancien ministre LR Thierry Mariani et de l'ex-député LR Jean-Paul Garraud sur la liste du Rassemblement national (RN) aux élections européennes "participe de la recomposition de la vie politique", a estimé mercredi Marine Le Pen, qui a prédit d'autres ralliements du courant de LR Droite populaire.

D'autres ralliements de LR ? Les militants du parti Les Républicains rejoignant la liste du RN "seront plus nombreux que cela. En réalité c'est la Droite populaire qui rejoint le RN, c'est une partie des Républicains. Ce ne sont pas deux personnalités individuelles qui nous rejoignent, c'est vraiment un courant politique", a assuré sur Radio Classique la présidente du RN, qui doit présenter dimanche les 12 premiers candidats de sa liste.

Il s'agit de militants "qui étaient souverainistes, qui de tout temps se sont opposés aux excès migratoires (...) y compris sous les gouvernements de droite" et qui, "tenant compte du nouveau clivage, se disent 'entre les mondialistes et les nationaux nous sommes du côté des nationaux'", a-t-elle expliqué.

Laurent Wauquiez est "devenu totalement incohérent". "De la même manière, de l'autre côté (Alain) Juppé et tous ses amis mondialistes et européistes de LR rejoignent maintenant les rangs d'Emmanuel Macron", a ajouté la finaliste de la présidentielle en 2017. "Le problème de (Laurent) Wauquiez (président de LR, ndlr) c'est qu'il est devenu totalement incohérent. Il tient des propos qui sont les nôtres sur l'immigration, sur la sécurité, et dans le même temps ses élus ne cessent de voter exactement l'inverse", a fait valoir la députée du Pas-de-Calais.

LR, "c'est un syndicat d'avantages acquis qui ne le seront plus, assez rapidement", selon Marine Le Pen. L'eurodéputé Nicolas Bay, membre de la direction du RN, a jugé sur RFI que LR était "en train de disparaître" et que le RN, par ces ralliements, "tendait la main" aux électeurs de LR. "Ils ont toute leur place parmi nous".