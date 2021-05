Terrasses à Paris : "C'est le chaos sur les trottoirs et Anne Hidalgo s'en lave les mains", tacle Rachida Dati

INTERVIEW

"Sur les terrasses, pas de cadre sanitaire, pas de protocole d'occupation du domaine public, pas de cadre sur l'aménagement", a regretté ce jeudi matin sur Europe 1 Rachida Dati. Ce mercredi, malgré une météo capricieuse, c’était un début de retour à la vie normale pour les Français avec la réouverture notamment des terrasses de restaurants et de bars. Une bonne nouvelle autant pour les clients que pour les cafetiers et restaurateurs.

Mais pour la maire du 7e arrondissement de Paris, l'organisation n'était pas au rendez-vous. Rachida Dati a ainsi critiqué l’impréparation de la maire de Paris, Anne Hidalgo, sur la gestion de ces terrasses, et particulièrement des terrasses éphémères qui s'installent sur les trottoirs parisiens. "C'est le chaos sur les trottoirs aujourd'hui", a-t-elle affirmé.

"J'étais dans mon bureau à 6 heures ce matin, j'ai reçu déjà nombre de plaintes entre les riverains, qui n'ont pas été consultés, et les restaurateurs, auxquels on n'a pas donné d'instructions claires", s'est indignée Rachida Dati. "C'est déjà la bagarre, et ça, Madame Hidalgo s'en lave les mains", a-t-elle ajouté.

"Madame Hidalgo, quand c'est sale, c'est la faute des Parisiens"

Ce mercredi, Anne Hidalgo, invitée d'Europe 1, avait réagi aux critiques de Rachida Dati. "Je pense qu'on peut être dans une opposition un peu plus responsable et réaliste. Et puis surtout, arrêter de penser que la politique, c'est juste attaquer ses adversaires. La politique, c'est faire des choses pour que les gens vivent mieux", avait alors commenté la maire de Paris.

"Oui, c'est vrai, je me suis engagée en politique pour que les gens vivent mieux", a répondu ce jeudi matin Rachida Dati. "Est-ce que l'on vit mieux à Paris ?", s'est-elle interrogée, évoquant "l'explosion de délinquance, du chaos et la saleté". Rachida Dati a conclu en critiquant la "déresponsabilisation" de la maire de Paris. "Moi, je ne suis pas comme elle, je ne me déresponsabilise pas. Madame Hidalgo, quand c'est sale, c'est la faute des Parisiens. Quand il y a de la délinquance, c'est la faute de l'État. Et quand il y a un problème de terrasse, c'est la faute des restaurateurs, pour ne pas dire des riverains."