Tarifs de l'électricité : "Le gouvernement étudiera la possibilité de changer le mode de calcul"

INTERVIEW

Depuis samedi, les tarifs réglementés de l'électricité ont augmenté de près de 6%, soit une hausse annuelle de 85 euros en moyenne pour les ménages. Un record en 20 ans, qui s'explique notamment par le fait que ces tarifs soient calqués sur ceux de l'évolution des prix mondiaux de l'essence ou du charbon. En réaction, Sibeth Ndiaye, porte-parole du gouvernement, invitée dimanche du Grand rendez-vous Europe 1, assure que l'exécutif veut étudier la possibilité de modifier le mode de calcul.

"Le gouvernement étudiera la possibilité de changer le mode de calcul. Cela conduit à des hausses à des moments où on ne le souhaite pas. On va étudier de la possibilité de modifier. On dispose, à l'Assemblée nationale, avec l'examen de la loi Energie/Climat, d'une fenêtre de tir pour changer cette méthode de calcul, et nous la saisirons", assure-t-elle.

"Cela ne sert à rien de mentir aux Français"

Sibeth Ndiaye balaye en revanche les accusations selon lesquelles le gouvernement actuel serait responsable de cette augmentation. "Cette hausse, on la connaissait. Elle n'est pas due à une hausse de taxe, ce n'est pas le gouvernement qui l'a décidée. Cela ne sert à rien de mentir aux Français", argue-t-elle.

Faut-il néanmoins baisser les taxes sur l'électricité ? "Les taxes, cela sert à financer le budget de l'État, les services publiques, la transition écologique", rappelle Sibeth Ndiaye.