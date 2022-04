Tarbes : le maire demande aux partis de lui fournir plus d'assesseurs

REPORTAGE

"C'est un mépris de la démocratie !" Gérard Trémèges, le maire les Républicains de Tarbes ne décolère pas. À l'occasion du premier tour déjà, il a eu du mal à réunir les suffisamment d'assesseurs pour permettre au scrutin de se dérouler normalement. Il y a 29 bureaux à Tarbes et pour que le vote puisse se dérouler dans les meilleures conditions il faudrait 170 à 180 personnes mobilisées les dimanche d'élections. "Nous avons fourni 90 personnes, des élus, des militants LR, des bénévoles etc..." pointe le maire. "La France Insoumise a fait un effort et a fourni 21 assesseurs. Le Parti communiste: cinq, Jadot, cinq, les militants de Zemmour : cinq, la République en marche, trois et Madame Le Pen et le Parti socialiste aucun. C'est absolument scandaleux !"

"On aimerait bien ne pas être seuls !"

Et pour le second tour, la situation est encore plus problématique puisque les partis qui ne sont pas qualifiés ne se déplaceront pas. "A l'heure où je vous parle, pour les représentants de la République en marche j'en ai dix, ceux de madame Le Pen j'en ai zéro. Les autres, ils s'en foutent, comme ils n'ont pas de candidat, ils ne présenteront personne", s'agace le maire de Tarbes. "LREM se prévaut ici de plus de 100 militants et le Rassemblement national, ils sont encore plus nombreux mais quand il faut venir bosser pour tenir les bureaux de vote il n'y a personne", renchérit le maire au micro d'Europe 1.

Ce qu'il redoute c'est que le dimanche matin, il n'y ait pas suffisamment d'assesseurs pour ouvrir et que le président du bureau soit contraint de demander aux premiers électeurs qui se présenteront de se porter volontaires. "Mais ils seront libres de refuser", précise Gérard Trémèges. "On aimerait bien ne pas être seuls ! Il n'est pas normal que tous ces militants, le jour de l'élection, partent à la pêche, à la montagne ou à la mer et se foutent du déroulement de l'élection."

Le groupe LREM prêt à fournir plus de militants

Du côté de la République en marche, la représentante de la section des Hautes Pyrénées, Olivia Carasco s'étonne de cette polémique. "Nous n'avons fait que fournir le nombre d'assesseurs que la mairie nous a demandé" indique-t-elle. "De nombreux militants m'ont contacté pour proposer leurs services mais à la mairie on nous a expliqué qu'ils avaient suffisamment de personnes". Ils se disent prêts à fournir plus de militants pour tenir les bureaux si nécessaires.

Du côté du Rassemblement national, le délégué départemental Olivier Monteil explique que sa formation déploie exclusivement des délégués chargés de vérifier que le vote et le dépouillement se déroulent dans de bonnes conditions. "Nous n'avons pas d'élus à la mairie", précise-t-il. "C'est de la responsabilité du maire de fournir des assesseurs, pas la nôtre".